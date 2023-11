Oproep om reparatie en hergebruik te stimuleren, ‘Schaf btw op reparatie af’ Door Caitlyn Terra bezig met laden... Mode Halyna, Hengameh, Anna and Ton repareren kleding in de nieuwe, grotere locatie van het URC in Amsterdam-West. Credits: United Repair Centre

De wegwerpmaatschappij moet tot een halt komen, zo is De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) van mening. De raad heeft een advies overhandigd aan het kabinet om dit te bewerkstelligen. Zo moeten reparatie en hergebruik gestimuleerd worden. “Steeds meer producten belanden al na korte tijd bij het vuilnis. Het zo veel mogelijk willen produceren en verkopen van bijvoorbeeld kleding, meubels en elektronica leidt tot een lage kwaliteit en een korte levensduur. Dat gaat ten koste van arbeidsomstandigheden, klimaat en milieu. Als we onze economie willen verduurzamen, moet dit worden gestopt.” Diverse maatregelen worden voorgesteld door Rli. Onder andere wil het een levensduur- en reparatielabel introduceren dat informatie geeft over de verwachte gebruiksduur en de repareerbaarheid van een product. Om reparatie van kapotte producten te normaliseren en betaalbaar te maken wil de raad ook dat btw op reparatie wordt afgeschaft. De raad wil daarnaast dat stuntaanbiedingen en reclames voor wegwerpproducten ontmoedigt worden en dat producenten meer verantwoordelijkheid krijgen voor het recyclen van hun producten aan het einde van de levensduur. Voor kleding komt dit dankzij de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) al in zicht. Lees ook: Btw, weg ermee! Hoe de btw de transitie naar een circulaire economie hindert

