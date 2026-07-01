Overzicht: de belangrijkste menswear-trends uit Parijs

De Parijse menswear-week voor lente/zomer 2027 werd overschaduwd door een hittegolf. De focus lag daarom vooral op ventilatoren, waaiers, parasols en, jawel, een kunstmatige golf met zandstrand bij Louis Vuitton.

Terwijl het Franse modehuis onder leiding van de Amerikaanse rapper Pharrell Williams de aandacht trok met lifestyleproducten zoals een fiets en surfplanken met merklogo, gebeurde er iets anders. Zijn landgenoot Rick Owens transformeerde samen met Adidas trainingsjacks tot mobiele airconditioners. Toch lijkt er in de menswear een fase van rust te zijn aangebroken.

De ontwerpers rusten echter niet op hun lauweren; ze kiezen voor aanzienlijk meer ingetogen looks. De nadruk ligt op lichte en soepele stoffen en moderne tailoring, met een silhouet dat weer minimalistischer en strakker is.

Een zekere sensualiteit omhulde de lichamen, wat werd versterkt door een overwegend androgyne cast. De looks werden gepresenteerd door modellen die door hun uiterlijk aan verschillende geslachten kunnen worden toegeschreven, waardoor grenzen op een ongedwongen en natuurlijke manier vervaagden. Dit was onder andere te zien bij Ernest W. Baker, Auralee en Beautiful People.

Sensuele menswear

SS27 (v.l.n.r.): Dior, Egonlab, Dries Van Noten en Hed Mayner Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Met de hoge temperaturen neigen merken dit seizoen naar lichte en soepele stoffen. In plaats van klassieke menswear met gestructureerde overhemden en colberts, kiezen ontwerpers voor transparante alternatieven.

Dior's creatief directeur Jonathan Anderson stuurde onder andere een soepele, geruite blazer voor het Franse modehuis de catwalk op. Deze werd gecombineerd met een los geknoopt overhemd en een gescheurde jeans. Een nonchalante sjaal-das maakte de look compleet.

Het Parijse label Egonlab en het Belgische modehuis Dries Van Noten neigen naar lichte overhemden die opvallen door versieringen zoals borduurwerk of kleurverlopen. Het Koreaanse label Post Archive Faction presenteerde zelfs een volledig zijden, transparante jas en diverse overhemden en T-shirts waarin deze lichtheid was doorgevoerd.

SS27 (v.l.n.r.): Valette Studio, IM Men, Celine en Kiko Kostadinov Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Andere merken vertaalden dit gevoel van moeiteloosheid met vloeiende silhouetten, die de doorgaans stijve herenmode een frisse wind gaven. De in Londen gevestigde menswear-ontwerper Kiko Kostadinov toonde een losse poncho met een diepe halslijn. Het Japanse label IM Men uit het Issey Miyake-universum en Michael Rider, tijdens zijn eerste grote herenmodeshow voor het Franse modehuis Celine, kozen beiden voor een eenvoudige, monochrome set van een longsleeve en een wijde broek.

Het Parijse merk Valette Studio gaf de klassieke herenmode een moderne twist en een nieuwe interpretatie. Ontwerper Pierre-François Valette combineerde een eenvoudig overhemd, dat het bovenste deel vormde, met een zijden onderste deel dat overging in een sleep. Dit werd gecombineerd met een nonchalante zwarte pantalon, wat resulteerde in een perfecte symbiose tussen de huidige trend en traditionele herenmode.

Blazer en shorts

SS27 (v.l.n.r.): Dries van Noten, Lgn Louis Gabriel Nouchi, Egonlab en Ami Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De looks met een blazer en korte shorts zijn iets klassieker, maar hebben een moderne, sportieve benadering. De variatie loopt van een zwart pak met een bijpassende broek tot een mix van patronen en kleuren. Naast gekledere shorts zijn er ook sportieve modellen te zien. Deze worden gecombineerd met balletschoenen met veters, laarzen en zelfs slippers.

Regenbui

SS27 (v.l.n.r.) Beautiful People, Taakk, Solid Homme en Saint Laurent Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een vergelijkbare hybride aanpak werd toegepast op outerwear, ideaal voor het volgende scenario: de hete dagen van de afgelopen week leidden herhaaldelijk tot onweersbuien met hevige regenval. Vaak is een eigen regenjas dan niet de meest stijlvolle update, zeker niet bij een chiquere look.

De Japanse merken Beautiful People en Taakk, het Koreaanse label Solid Homme en het Franse modehuis Saint Laurent bewezen dat klassieke menswear goed samengaat met zo'n praktische jas, mits juist gestyled. Al deze merken gaven een voorheen eenvoudige look een speelse draai met een sportiever outerwear-item.

I♥

SS27 (v.l.n.r.): 3.Paradis, Ami en Doublet (2x) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Natuurlijk was ook streetwear dit seizoen onmisbaar. Een echte marketingklassieker maakte zijn comeback: het T-shirt met het 'I ♥'-motief. Oorspronkelijk ontwikkeld eind jaren zeventig door grafisch ontwerper Milton Glaser voor een campagne in New York, is het nu een toeristische basic die steeds opnieuw wordt geïnterpreteerd voor de catwalk.

Het Parijse merk 3.Paradis verving het hart door een duif, terwijl het eveneens in de Franse hoofdstad gevestigde label Ami en Doublet hun liefde voor Parijs en de Fashion Week toonden. Het Japanse streetwear-merk presenteerde echter ook een andere versie, versleten met 'krabsporen', die de liefde voor Puma symboliseerde. Dit was een knipoog naar het Duitse sportmerk waarmee Doublet voor de collectie samenwerkte.

Drie strepen op de catwalk

SS27-collecties in samenwerking met Adidas (v.l.n.r.) Song for the Mute, Y3 en Rick Owens Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Puma was echter niet het enige sportmerk uit Herzogenaurach op de Parijse catwalk. De directe concurrent Adidas maakte van de gelegenheid gebruik om zich drie keer te presenteren op een ander groot speelveld, naast het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De aftrap was natuurlijk voor Y3, het samenwerkingslabel met de Japanse modeontwerper Yohji Yamamoto. Zijn creaties leken dit seizoen geïnspireerd door trailrunning en wandelen. Zo was er onder andere een Y3-hardloopvest met flesjeshouders te zien.

Het Australische label Song For The Mute zette ook zijn samenwerking met Adidas voort. De focus lag opnieuw op de schoenen. Dit keer was er speciale aandacht voor een nieuwe versie van de tennissneaker Stan Smith en de robuuste wandelschoen Traxion 1000 Hiker.

De meest onverwachte samenwerking was die met Rick Owens. Na een pauze van bijna tien jaar bliezen Adidas en de Amerikaanse ontwerper, bekend om zijn donkere avant-garde collecties, hun partnerschap nieuw leven in. Dit keer maakte Owens gebruik van de nieuwe Climacool-technologie, waarvan de warmteregulering ook de voetballers op het wereldkampioenschap ten goede komt. De ontwerper koelde zijn modellen af met geïntegreerde ventilatoren in opgeblazen trainingspakken.