Paris Fashion Week: presentaties die u niet mag missen

Over drie dagen gaat de Paris Fashion Week van start. Wegens de pandemie zullen de herfst/wintercollecties 2021-2022 vanaf maandag 1 maart uitsluitend online worden getoond op het platform van de Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). Ter voorbereiding op dit evenement heeft FashionUnited een overzicht gemaakt van presentaties die u deze modeweek niet mag missen.

Maison Rabih Kayrouz - Zaterdag 6 maart

Rabih Kayrouz House zal dit jaar weer terugkeren op de Franse modekalender. De Libanese ontwerper, die hard werd getroffen door de explosie in Beiroet op 4 augustus 2020 , stond niet op de vorige FHCM-kalender. Dit seizoen presenteert hij zijn collectie op zaterdag 6 maart om 10.30 uur.

Chloé - Woensdag 3 maart

Een van de meest geanticipeerde shows dit seizoen is zeker die van Chloé. Het Parijse label presenteert op 3 maart om 13.30 uur de eerste collectie van de hand van de nieuwe creatief directeur, Gabriela Hearst, die in december 2020 is aangesteld na het vertrek van Natacha Ramsay-Levi.

Courrèges - Woensdag 3 maart

Op woensdag 3 maart om 16.00 uur zullen de eerste beelden van de FW21-collectie van het Courrèges-huis worden onthuld door Nicolas Di Felice, de nieuwe artistiek directeur . Nicolas Di Felice werkte hiervoor bij onder andere bij Balenciaga, Dior en Louis Vuitton. Hij werd door de Amerikaanse editie van Vogue voorgesteld als de "protégé van Nicolas Ghesquière", artistiek directeur van Louis Vuitton.

Lecourt Mansion - Zaterdag 6 maart

Lecourt Mansion presenteert zijn collectie op 6 maart om 18.00 uur op het FHCM-platform. De jonge ontwerper Nicolas Lecourt Mansion won de Pierre Bergé de Andam Award in 2019 en zal zeker de aandacht trekken van de modewereld op sociale media net als Nicolas Di Felice (Courrèges), Camille Charriere en Loïc Prigent.

Victoria/Tomas - Donderdag 4 maart

Sinds het lente-zomerseizoen 2021 heeft het modehuis Victoria/Tomas gekozen voor een radicaal nieuw, esthetisch en functioneel propositie. Het artistieke duo van het merk, Victoria Feldman en Tomas Berzins, heeft besloten zijn collecties uitsluitend samen te stellen uit kledingstukken die ook binnenstebuiten te dragen zijn. De tweede editie met deze aanpak wordt gepresenteerd op 4 maart om 11 uur.

Andere evenementen die u niet mag missen, zijn presentaties van rijzende namen uit de modewereld, waaronder Kenneth Ize (8 maart, 17.30 uur), Thebe Magugu (2 maart, 19.30 uur), Benjamin Benmoyal (1 maart, 18.30 uur) en Ester Manas (6 maart, 12.00 uur). En natuurlijk de grote spelers: Chanel (9 maart om 10.30 uur), Louis Vuitton (9 maart om 14.30 uur), Dior (8 maart om 14.30 uur), Hermès (6 maart om 14.30 uur), Balmain (8 maart om 20.00 uur) en Isabel Marant (5 maart om 20.00 uur).

Sonia Rykiel en Eckhaus Latta

Tot slot, buiten het officiële schema om, mag u ook de virtuele show van Sonia Rykiel op zondag 28 februari en de presentatie van het Amerikaanse merk Eckhaus Latta, op 2 maart om 18.00 uur, niet missen via de website en het Instagram-account van het label. Terwijl de kalenders van de grote modehoofdsteden steeds meer vervagen door de nieuwe functies die de digitale modeweken met zich meebrengen, legden Mike Eckhaus en Zoe Latta op de website van Vogue Business uit dat hun keuze van de datum verband hield met hun toeleveringsketen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.