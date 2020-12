Wie is de nieuwe hoofdontwerper van Chloé? Het werk van Gabriela Hearst

De afgelopen vijf jaar gingen voor ontwerper Gabriela Hearst in een stijgende lijn. In 2015 richtte ze haar gelijknamige modelabel op, dat al snel een solide groep volgers kreeg. Luxeconglomeraat LVMH zag er brood in, en investeerde in 2019 meerdere miljoenen in het merk. Afgelopen najaar won Hearst de American Womenswear Designer of the Year Award én debuteerde ze op Paris Fashion Week.

Gisteren werd bekend dat Hearst per direct als hoofdontwerper aantreedt bij het gevierde luxemerk Chloé. Ze is daarmee de opvolger van voormalig hoofdontwerper Natacha Ramsay-Levi, die vorige week vertrok. Wat kenmerkt het werk van Hearst, en wat voor wind zal ze binnen Chloé doen waaien?

Links: Gabriela Hearst. Foto: Jamie McCarthy / Getty Images via AFP. Rechts: de samenwerking van Gabriela Hearst met MyTheresa in 2019. Foto: MyTheresa

Van landelijke luxe naar vernieuwend en modern

Hearst (née Perezutti) werkte in haar jonge jaren als model, maar raakte al gauw gemotiveerd om zelf te gaan ontwerpen. Met zevenhonderd dollar startte ze in 2004 het label Candela, waarvoor ze gezeefdrukte T-shirts maakte met een print van een vrouw op een paard, gebaseerd op een foto van haar moeder. In enkele jaren was er een volledige ready-to-wear-collectie. Deze had een meer luxueuze, landelijke look. Op haar online platform was niet alleen haar eigen werk te koop, maar ook dat van collega’s uit Zuid-Amerika, waar Hearst vandaan komt.

Hearst stopte na tien jaar met Candela, naar eigen zeggen omdat ze te veel compromissen moest sluiten op productiegebied. In 2015 stapte ze opnieuw in de modebusiness met een merk dat haar eigen naam draagt. Het label Gabriela Hearst is luxueuzer, moderner en vooral meer gericht op ambachtelijke technieken en innovatief materiaalgebruik. Zo introduceerde Hearst een variant van linnen die bewerkt is met aloe vera, en staat ze bekend om haar gebruik van ragfijne merinowol. In een bespreking van haar resortcollectie 2017 beschreef Vogue-redacteur Nicole Phelps Gabriela Hearst als een ‘Amerikaanse concurrent voor Hermès’, het Franse luxemerk dat eveneens focust op ambacht en vernieuwing op materiaalgebied.

De stijl van Hearst is overwegend minimalistisch; soms zakelijk, dan weer zacht en vloeiend, met ruiten en strepen in levendige kleuren. Ze laat zich inspireren door krachtige vrouwen als Angela Davis, Oriana Fallaci, Kamala Harris en Tammy Duckworth, en kan vrouwen als Jill Biden, Oprah Winfrey en koningin Noor van Jordanië tot haar klantenkring rekenen. Sinds 2019 heeft Gabriela Hearst ook een mannenlijn , met daarin veel soepelvallende pakken en handgebreide truien.

Gabriela Hearst SS21. Beeld: Catwalkpictures

Merinowol van eigen boerderij

De eerste catwalkshow van Gabriela Hearst, in februari 2017, communiceerde een duidelijke duurzaamheidsboodschap. Het showdecor was ingericht met hergebruikte spullen, zoals stoelen uit Hearsts eigen huis. Plastic was bij de show verboden. Meermaals maakte Hearst looks van bestaande materialen. Deze sterke duurzaamheidsfilosofie, zo lichtte Hearst in eerdere interviews toe, komt voort uit de jeugd die ze doorbracht op een afgelegen ranch in Uruguay, waar ze in sterke verbinding leefde met de natuur.

Hearst erfde de ranch toen haar vader in 2011 kwam te overlijden. Tegenwoordig houdt Hearst er schapen en produceert ze er haar eigen merinowol. Het zachte materiaal heeft antibacteriële eigenschappen en reguleert de lichaamstemperatuur. Hoewel wol vaak alleen in wintercollecties wordt gebruikt, liet Hearst al meermaals zien dat merinowol ook prima in de zomer kan, in de vorm van flinterdunne truitjes bijvoorbeeld. In 2017 bezorgde deze unieke omgang met het materiaal Hearst een International Woolmark Prize .

Met Chloé deelt Hearst een grote liefde voor het platteland en een amazone-achtige esthetiek. Mogelijk brengt Hearst wel een portie pit en nuchterheid naar het meer romantische, soms bijna meisjesachtige Chloé, evenals een uitzonderlijk oog voor de mogelijkheden van textiel. Wellicht dat Hearst ook haar visie op luxe en duurzaamheid bij Chloé naar de voorgrond zal brengen. Nu steeds meer grote modemerken ambitieuze duurzaamheidsdoelen stellen, zou dat voor Chloé een relevante stap zijn.

Chloé SS20 en SS21. Beeld: Catwalkpictures