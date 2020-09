Dit zijn de winnaars van de CFDA Fashion Awards 2020

Het Council of Fashion Designers of America heeft de winnaars van de jaarlijkse CFDA Fashion Awards gepresenteerd. De uitreiking stond aanvankelijk voor juni gepland in de New York Public Library, maar werd vanwege de coronapandemie uitgesteld. In plaats van een uitreiking op locatie werden de winnaars maandag online aangekondigd.

De award voor Womenswear Designer of the Year ging naar Gabriela Hearst, die dit jaar debuteert op Paris Fashion Week. Hearst won eerder al een International Woolmark Prize voor haar innovatieve kwaliteiten en vakmanschap. Kerby Jean-Raymond ging er met de award voor Menswear Designer of the Year vandoor. Jean-Raymond staat bekend om zijn kleurrijke en krachtige collecties voor modemerk Pyer Moss.

Kim Jones. Beeld: Patrick Kovarik / AFP

Global Women’s Designer of the Year werd Pierpaolo Piccioli, hoofdontwerper van Valentino. Dior-hoofdontwerper Kim Jones mocht zich aan het eind van de dag Global Men’s Designer of the Year noemen. Afgelopen week werd bekend dat Jones zich ook in de damesmode zal moeten gaan bewijzen: hij begint binnenkort als hoofdontwerper womenswear bij Fendi.

Christopher John Rogers werd met zijn spectaculaire kleurencreaties winnaar van de American Emerging Designer of the Year Award. De Accessories Designer of the Year Award ging naar Telfar Clemens voor Telfar.