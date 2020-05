Paris Fashion Week van 9 tot en met 13 juli online

De Fédération de la Haute Couture et de la Mode organiseert een digitale editie van Paris Fashion Week Mode Masculine. Van 9 tot en met 13 juli vinden de mannenmode lente/zomer 2021 collectiepresentaties plaats op een online platform. In het persbericht is te lezen dat het principe van de officiële kalender wordt behouden. Elk modehuis zal een creatieve film tonen. Andere content wordt toegevoegd aan een redactionele sectie van het platform.

Shere - Paris Fashion Week Showroom gaat tevens virtueel, aldus het bericht.

Na de Parijse mannenmodeweek is het de beurt aan Milan Fashion Week. Het digitale event Milano Digital Fashion Week vindt plaats van 14 tot en met 17 juli. Naast de lente/zomer 2021 herenmode collecties, kunnen merken ook pre-collecties voor dames en heren presenteren.

London Fashion Week is de eerste digitale modeweek, die plaatsvindt tussen 12 en 15 juni.

Foto credit: Issey Miyake FW20-21 van Frédérique Dumoulin en Olivier Baco