Positieve modeflitsen: Cbasss haalt 22.000 euro op met crowdfunding en H&M werkt samen met Rondo Energy

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdienen Cbasss en H&M Group een podium.

Cbasss haalt ruim 22.000 euro op met crowdfunding

Nederlands sneakermerk Cbasss sluit zijn crowdfunding succesvol af en overschrijdt zijn minimale streefbedrag. Het sneakermerk haalt 22.434 euro op en wordt, samen met een eigen inleg van 20.000 euro, gebruikt voor de productie van de eerste batch sneakers en lancering, zo schrijft Cbasss op de campagnepagina.

Bastiaan Bless droomde ervan een revolutie in de sneakerindustrie teweeg te brengen. “We consumeren té veel, maken onnodige logistieke bewegingen, vervuilen en putten onze planeet uit.” Hij streeft naar bewustwording in meer lokale en natuurlijke oplossingen. Veel jonge merken spelen hier al op in, maar één ding blijft, volgens Bless, achter: het ontwerp. Dus, richtte hij zijn eigen sneakermerk Cbasss op. “Ik ga voor uitgesproken ontwerpen, uitmuntende kwaliteit en daadwerkelijk voor gelimiteerde oplagen.”

In 2022 maakte Bless zijn droom werkelijkheid en zette hij de eerste stappen voor zijn eigen sneakermerk. In 2023 zocht hij een productiepartner in Nederland, maar deze zoektocht liep ten einde. Een Nederlandse producten blijkt knap lastig te vinden. Bless vond wel een een innovatieve grondstof voor zolen; Pliant. Datzelfde jaar rondde hij het ontwerp van zijn eerste sneaker af en is er een prototype gemaakt die de basis vormt voor de productie. De eerste batch wordt nu in Portugal geproduceerd, mede dankzij de succesvolle crowdfunding.

H&M Group versterkt klimaatstrategie door samen te werken met Rondo Energy

H&M Group bundelt zijn krachten met Rondo Energy, een leverancier van koolstofvrije industriële warmte en energie, om het potentieel te onderzoeken van de toepassing van warmteopslagtechnologieën in haar toeleveringsketen. De Zweedse modegroep investeert ook in Rondo en wordt lid van de strategische adviesraad voor investerders (SIAB) om Rondo verder te helpen bij het leveren van schone, betaalbare warmte aan textielfabrieken over de hele wereld.

H&M Group en Rondo willen de mogelijkheden onderzoeken om fossiele brandstoffen te vervangen door schone energie in de wereldwijde toeleveringsketen van de groep met behulp van Rondo Heat Batteries. De investeringen van H&M Group Ventures zullen ook in Rondo’s internationale uitbreiding en de ontwikkeling van opslagprojecten ondersteunen om aan deze vraag te voldoen.

De mode-industrie is naar schatting verantwoordelijk voor 10 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, die jaarlijks blijft stijgen. Volgens de H&M Group kunnen Rondo Heat Batteries de meeste fossiele brandstoffen bij de productie van stoffen vervangen, waardoor de CO2-voetafdruk van onze kleding met bijna twee derde kan worden verminderd.