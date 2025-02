Positieve modeflitsen: Een nieuw proces voor verwijdering van textielverf en de Franse overheid geeft tips voor het wassen van kleding

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdient een nieuw proces voor het verwijderen van textielverf en de Franse overheid een podium.

National Institute of Technology Rourkela vindt nieuw proces voor het verwijderen van textielverf

Onderzoekers van het National Institute of Technology Rourkela ontwikkelden een nieuwe methode om industrieel afvalwater dat verontreinigd is met kankerverwekkende verfstoffen te zuiveren, schrijft NationPress. Door nanocomposiet-keramische membranen te combineren met microbeltechnologie, kunnen schadelijke kleurstoffen zoals Bismarck Brown R effectiever worden verwijderd.

Traditionele filtratiesystemen slagen er vaak niet in om deze minuscule kleurstofmoleculen te isoleren, waardoor ze in het milieu terechtkomen en ernstige gezondheidsrisico’s kunnen opleveren. Het nieuwe systeem gebruikt een keramisch membraan met een nanocomposiet van zeoliet en zinkoxide als fotokatalysator, die kleurstofmoleculen afbreekt onder blootstelling aan licht. Daarnaast verbeteren microbellen de massaoverdracht en versnellen ze het degradatieproces.

Deze methode is breed inzetbaar in de textielindustrie, staalproductie, petrochemie en farmaceutische industrie, aldus het bericht.

Franse overheid geeft tips voor het wassen van kleding om energieverbruik te verminderen

Het Franse agentschap voor milieu en energie spant zich in om het energieverbruik van Franse inwoners te verminderen. Het ‘Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie’ (ADEME) geeft onder andere tips over hoe vaak kleding gewassen zou moeten worden.

Door te vaak kleding te wassen, dat vaak slechts één keer is gedragen, wordt het huishoudelijk elektriciteitsverbruik en de watervervuiling vergroot. Kleding verslijt bovendien sneller, zo staat in de gids. Wie kleding wil wassen, kan het beste wachten tot men genoeg kleding heeft verzameld en halve ladingen vermijden.

In de gids worden kledingstukken verdeeld in categorieën: na één keer gebruiken, na meerdere keren gebruiken en na enkele weken. Eerstgenoemde bestaat vooral uit ondergoed, katoenen T-shirts en blouses. Kleding die meerdere keren gedragen kan worden voordat een wasbeurt plaats moet vinden zijn bh’s, wollen truien, pyjama’s en jeans, terwijl jassen in de laatste categorie worden onderverdeeld.