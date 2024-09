Positieve modeflitsen: Elsa The Brand komt met toiletvriendelijke jumpsuit en Savara Intimates lanceert prothese bh

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdienen Elsa The Brand, Savara Intimates en Ugg een podium.

Elsa The Brand lanceert toiletvriendelijke jumpsuit

Een jumpsuit straalt vaak elegantie, luxe en stijl uit, maar het dragen van zo’n pak is niet altijd even handig. Zo zijn toiletbezoeken op openbare plekken of tijdens evenementen een stuk minder aangenaam. Elsa The Brand bedacht daar wat op: Het toiletvriendelijke jumpsuit.

Het idee om het toiletvriendelijke jumpsuit te ontwerpen, kwam voor uit frustratie. “Specifiek was het de frustratie van vrouwen die zich half uitgekleed en houd voelen in een druk openbaar toilet, terwijl er niemand in de buurt is om te helpen hun jumpsuit dicht te ritsen.”

Elsa The Brand lanceert, naar eigen zeggen, het eerste toiletvriendelijke jumpsuit van Nederland. De lancering gaat gepaard met een collectie die drie toiletvriendelijke jumpsuits bevat - de elegante ‘Camille’, de mouwloze ‘Elaiza’ en de avontuurlijke ‘Olivia’. Het kledingstuk bevat ‘onzichtbare ritsen’ aan beide kanten en heeft een aangehechte riem die de taille accentueert, zo staat in het persbericht. De jumpsuit is ontworpen met oog voor praktische bruikbaarheid, maar levert niet in op stijl.

De toiletvriendelijke jumpsuit 'Elaiza' van Elsa The Brand. Credits: Elsa The Brand

Savara Intimates lanceert eerste prothese bh

Oktober staat bekend als Borstkankermaand. Savara Intimates lanceert op de eerste dag van de Borstkankermaand haar eerste prothese bh, zo maakt het duurzame lingeriemerk bekend in een persbericht.

Michelle Jamoneau, oprichter van Savara Intimates, kreeg veel vraag naar prothese lingerie. Ze verdiepte zich in het onderwerp en ontdekte dat het huidige prothese lingerie aanbod vaak gedateerd, niet stijlvol en niet duurzaam is. Jamoneau heeft als missie lingerie voor alle vrouwen te maken, dus werd het ook haar missie om vrouwen met een borstprothese te voorzien van mooie lingerie, zo schrijft ze.

Ze ging op onderzoek uit en maakte haar sample, die ze door een vrouw met borstprothese liet testen. Na enthousiaste reacties, is nu het moment waarop de prothese bh wordt toegevoegd aan haar collectie.

Ugg slaat handen ineen met Collina Strada en introduceert eerste veganistische laarzen

Ugg is een samenwerking aangegaan met het New Yorkse label Collina Strada. Samen lanceren zij een zevendelige collectie van de eerste veganistische Ugg-laarzen.

Ugg, bekend om hun iconische laarzen van schapenvacht, is nogal zwijgzaam over het feit dat dit hun eerste collectie veganistische laarzen is, maar bij Collina Strada kan men er op de website niet omheen. Voor de laarzen is gebruik gemaakt van suikerriet, Tencel en gerecycled polyester microvezel. Wat het ontwerp betreft, zijn de laarzen voorzien van opvallende prints, die Collina Strada’s oprichter en creatief directeur Hillary Taymour ontwierp.

De collectie bevat laarzen met bloemenprints en ruches, maar ook een aantal hoge sokken. De collectie is verkrijgbaar op de websites van de merken en bij geselecteerde retailers. De prijzen variëren van 49,95 euro voor sokken tot 229,95 voor de Classic Mini en 297,95 euro voor de hoge Ruffle Boots.