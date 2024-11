Positieve modeflitsen: Joline Jolink presenteert eerste kledingstuk van haar Fashion Farm en Ba&sh financiert herstel van landbouwland

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdienen Inditex, Joline Jolink en Ba&sh een podium.

Inditex bouwt windmolenpark om hoofdkantoor van eigen energie te voorzien

Spaans modebedrijf Inditex bouwt een “klein” windmolenpark in het dok van de buitenhaven in La Coruña (Spanje) en boekt vooruitgang. Het moederbedrijf van Zara, Massimo Dutti en Pull&Bear, is van plan om 21,7 miljoen euro te investeren in dit project.

Het windmolenpark zal voor eigen energie worden gebruikt. Zo moet het windmolenpark in de toekomst de energiebehoeften van het hoofdkantoor dekken. Het project breekt nu een ‘informatieverstrekking’-periode aan.

Na deze periode wordt verwacht dat de bouw van het windmolenpark en de ondersteunende infrastructuur binnen één jaar wordt afgerond. De windmolens zullen naar verwachting hun eerste energie opwekken in 2025. In 2026 moet het windmolenpark volledig operationeel zijn, een energieproductie genereren van 52 gigawattuur en beginnen aan een gebruiksduur van een periode van 30 jaar - van 2025 tot 2055.

Joline Jolink presenteert eerste kledingstuk van haar Fashion Farm

Modeontwerper Joline Jolink verhuisde in 2023 van Rotterdam naar een woonboerderij in Overijssel. Haar doel: Het hele proces, van grondstof tot eindproduct, inzichtelijk maken. Hoewel haar eerste kledingstuk uit eigen grondstoffen werd verwacht in 2025, presenteert ze nu haar eerste kledingstuk van haar ‘Fashion Farm’: De Gertrude Trui.

De trui is het eerste kledingstuk afkomstig van haar woonboerderij en werd gemaakt in samenwerking met The Knitwit Stable, dat Nederlandse wol gebruik waar nauwelijks bestemming voor is, zo schrijft Jolink op haar sociale media.

De wolwitte trui werd voorzien van een likje verf die werd ondergedompeld in een bad vol pigmenten uit biologische wede-planten. Deze planten zijn dan weer afkomstig uit de moestuin van de ‘Fashion Farm’. De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Joline Jolink bij de oude kuikenschuur. Credits: Joline Jolink

Ba&sh financiert herstel van 8.000 hectare landbouwland

Ba&sh ging een jaar geleden een samenwerking aan met het regeneratieve landbouwprogramma Nativa. Nu zet het modemerk een volgende stap: het gaat het herstel van 8.000 hectare landbouwland financieren, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

De financiering is een volgende stap in de ambitie van Ba&sh een transformatie in de ready-to-wear-sector teweeg te brengen. Het modemerk wil de biodiversiteit beschermen en de CO2-uitstoot verminderen.

“Er is veel tevredenheid met deze samenwerking. We hebben nu de eerste stap gezet om de productie van landbouw generatieve praktijken uit te voeren. De sociale transitie en de middelmatige omgeving van de industriële sector in de praktijk dragen bij aan een grotere opname van koolstof en aan het beter behoud van de ecosystemen van het leven”, aldus Alice Fribourg, directeur strategie bij Ba&sh, in het persbericht.