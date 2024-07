Positieve modeflitsen: & Other Stories kiest afgedankte grondstoffen voor collectie en Adidas werkt samen met The Seam

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Vandaag verdienen & Other Stories en Adidas een podium.

Adidas slaat handen ineen met reparatiepartner The Seam

Voor grote problemen zijn vaak maar kleine oplossingen nodig, dachten Adidas en The Seam. Dus, sloegen de twee bedrijven de handen ineen. Adidas bundelt zijn krachten met The Seam om zijn ‘Adidas Care & Repair’-service aan te bieden.

Consumenten kunnen hun versleten product opsturen naar The Seam, die het item zal repareren, schoonmaken en opknappen om het een nieuw leven te geven, zo staat op de website.

Consumenten kunnen via de website een service boeken, waaruit men de keuze heeft uit reparatiewensen. Er wordt gevraagd een foto van de items mee te sturen, zodat The Seam het item op afstand kan beoordelen. Vervolgens wordt gevraagd de bestelling te bevestigen en te betalen. Als het product niet gemaakt kan worden, krijgt de consument zijn geld terug. De meeste reparaties duren 7 tot 10 dagen.

Campagnebeeld. Credits: & Other Stories

& Other Stories maakt capsulecollectie van afgedankte grondstoffen

Modemerk & Other Stories wil een steentje bijdragen aan een duurzamere wereld. Het label lanceert een capsulecollectie waarbij de kledingstukken zijn gemaakt van afgedankte grondstoffen, zo maakt & Other Stories kenbaar in een persbericht. Het doel ervan is de grondstoffen een tweede leven te geven.

Onder de afgedankte grondstoffen bevinden zich bijvoorbeeld materialen op biologische basis als alternatief voor leer, en gerecyclede en biologische moerbeizijde.

De acht-delige capsulecollectie bevat ontspannen silhouetten, weelderige texturen en een aards kleurenpallet. De collectie bevat jurken, een passende set, een top en een blouse. De capsulecollectie wordt aangevuld met sieraden die zijn gemaakt van gerecycled sterlingzilver.