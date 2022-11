Raf Simons zet eigen label stop

De Belgische ontwerper Raf Simons zet een punt achter zijn eigen label, zo kondigt hij aan in een Instagrambericht. De lente-zomercollectie 2023 die hij in oktober toonde in Londen was tevens de laatste van het merk, laat de ontwerper weten.

“Ik kom woorden tekort om te zeggen hoe trots ik ben op alles dat we hebben bereikt,” schrijft Simons. “Ik ben dankbaar voor de geweldige steun van mijn team, mijn samenwerkingspartners, van pers en inkopers, mijn vrienden en familie, en van onze toegewijde fans en trouwe volgers. Dank aan jullie allemaal, voor jullie geloof in onze visie en in mij.”

De laatste show van het merk Raf Simons, die in oktober werd gehouden tijdens de kunstbeurs Frieze in Londen, verried nog niets van Simons’ besluit. De show markeerde wel het debuut van het merk op de Londense modeweek: Raf Simons showde daarvoor in New York en Parijs.

Silhouetten uit de laatste collectie van Simons' eigen merk. Beeld: Raf Simons SS23

Klassiek kleermakerschap en rebelse jeugdculturen

Simons startte zijn gelijknamige label in 1995, toen nog als mannenmodemerk. Simons’ stijl werd gekenmerkt door klassiek kleermakerschap, gecombineerd met verwijzingen naar onder meer rebelse jeugdculturen en muziek. Meer dan eens werkte Simons samen met muzikanten, kunstenaars en performers voor het totstandbrengen van zijn collecties en shows. In 2020 voegde Simons ook vrouwenkleding aan zijn merk toe.

Simons ontwierp al eens eerder vrouwenmode, maar dan voor andere merken. Simons werkte vanaf 2005 tevens als creatief directeur voor Jil Sander, en tussen 2012 en 2015 was hij verantwoordelijk voor de haute couturecollecties van Dior. Over zijn werk bij Dior werd in 2014 de documentaire ‘Dior and I’ uitgebracht. Na een korte aanstelling bij Calvin Klein ging hij in 2020 over naar Prada, waar hij nu naast Miuccia Prada werkt als co-creatief directeur.

’De belangrijkste boodschap: trots in individualiteit’

Simons studeerde industrieel ontwerp, een opleiding die hij afrondde in 1991. Hij werkte een tijd als meubelontwerper en liep stage bij Walter van Beirendonck, waar hij bijdroeg aan de vormgeving van de collecties en showrooms.

Zijn eigen merk begon hij op aanraden van Linda Loppa, die destijds hoofd mode was aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het maken van kleding leerde Simons zich grotendeels zelf aan.

“De belangrijkste boodschap die Raf Simons wil overbrengen is: trots in individualiteit,” zo is op de website van het merk te lezen. “De sleutelelementen zijn altijd hetzelfde: moderne proporties, een constant onderzoek naar stoffen en texturen, en bovenal het spel van pure constructie en nieuwe vormen met het lichaam en de geest van de hedendaagse man.”