Reclame Code Commissie bestempelt duurzaamheidsclaims Primark misleidend, keten in beroep

De Reclame Code Commissie heeft onderzoek gedaan naar zes duurzaamheidsclaims van Primark Nederland en deze als misleidend bestempeld. Het onderzoek werd gedaan naar aanleiding van een klacht die is ingediend bij de commissie. Deze klacht is gegrond verklaard, maar de zaak is hiermee nog niet afgedaan. Primark gaat namelijk in beroep tegen de uitspraak, zo meldt een woordvoerder van Primark aan FashionUnited.

Vanwege de uitspraak mag Primark Nederland niet langer meer op deze manier adverteren. Bij overtreding kan de commissie de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt vragen om in te grijpen. Een van de opties hierbij is het opleggen van een boete.

Primark in beroep tegen uitspraak Reclame Code Commissie

De klacht die werd ingediend had betrekking op reclame-uitingen van Primark in de eigen winkels en online. Een van de reclame-uitingen waarover de klacht gaat zijn de billboards van Primark waarop foto’s van kledingmakers te zien zijn. Deze foto’s zijn vergezeld door de woorden ‘opleidingen voor gelijkheid’ en ‘kansen voor iedereen’. Onderaan de poster staat in een kleiner lettertype vermeld dat Primark dit pas tegen 2030 wil aanpakken.

“Het doel van deze procedure is niet om Primark van het ingeslagen pad af te brengen. Het is alleen maar aan te moedigen dat bedrijven als Primark stappen richting duurzaamheid willen zetten. Maar: daar moet dan wel eerlijk over gecommuniceerd worden”, aldus Laura van Gijn, advocaat die betrokken was bij het indienen van de klacht. “Consumenten laten duurzaamheidsaspecten steeds meer meewegen bij aankoopbeslissingen. Zij moeten een eerlijk verhaal krijgen.”

Een woordvoerder van Primark reageert op de uitspraak: “Primark Cares is onze ambitie om duurzamere mode voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te maken. Onze doelstellingen zijn realistisch, haalbaar en worden duidelijk gecommuniceerd, onder meer door middel van een jaarlijks rapport. Wij willen vooropstellen dat we een kritische blik waarderen en zullen op een open en transparante manier blijven werken aan onze Primark Cares toezeggingen. We zijn het daarom oneens met de beslissing van de Reclame Code Commissie en zullen in beroep gaan tegen de uitkomst.’’