Retailers opgelet: met Novicell haal je meer conversie uit je e-commerce business

Het voordeel van het Novicell e-commerce systeem? Dat je het kunt koppelen aan al je andere systemen. Je hoeft dus niet meteen een heel nieuw pakket aan te schaffen; de developers van Novicell kunnen heel flexibel op de bestaande structuur voortborduren. En dat is slechts één van de vele sterke punten van Novicell.

Wil je een compleet nieuw e-commerce pakket? Dan ben je bij Novicell óók aan het juiste adres. Eén ding is zeker: als je je e-com strategie door Novicell laat optimaliseren, weet je zeker dat je business en conversie stukken omhoog gaat. Om dat te bewijzen geeft Novicell nu een Quickscan ter waarde van 4000 euro weg!

Boost je online business

Novicell is dé specialist als het gaat om het boosten van je online business. “We richten ons op retailers met de ambitie hun online presence naar het hoogst haalbare niveau te brengen”, vertelt Novicell country manager Niels van Vliet. “Dit doen we middels verschillende platformen, zoals Shopify, Dynamicweb en Umbraco. Wij lossen alle digitale problemen en vraagstukken op zodat de conversie optimaal wordt. We doen dat op de Scandinavische manier; deskundig én relaxed. Wij helpen met het hele proces, stap voor stap. Het bijzondere is dat we alles op basis van feiten en onderzoek doen. Dat stelt ons in staat om vooraf nauwkeurig te bepalen wat er nodig is om de online omgeving te optimaliseren en zelfs te berekenen hoeveel de investering gaat opleveren.”

Novicell heeft de volgende ijzersterke eigenschappen:

Maatwerk

We bekijken elke klant individueel. Na een Quickscan komen we met een maatwerk oplossing die volledig is toegespitst op jouw specifieke behoeften én op de kansen in de markt.

Snelheid

Bij een webshop draait het om snelheid. Als een site te traag is, haken de kopers af. En, wat misschien nog belangrijker is, is dat je Google Page Ranking afneemt. Het is dus zaak dat pagina’s en afbeeldingen razendsnel laden. Onderzoek bij enkele retailers heeft uitgewezen dat een te langzame pagina laadtijd resulteert in 7 procent daling van de conversie. De ideale ‘pagespeed’ is 0,3 seconde. Novicell heeft de tools om – in de bestaande situatie – de pagespeed flink omhoog te krijgen. Dat zie je direct terug in je conversie.

Klantendata voor conversie en upselling

Wij gebruiken klantendata om je producten te versterken en te optimaliseren voor betere conversie en upselling. Veel klanten vertonen hetzelfde zoekgedrag. Daar kun je als retailer handig op inspelen, met name bij de aanbevelingen. Iemand die bijvoorbeeld zojuist witte sneakers heeft gekocht, heeft geen behoefte aan nog meer witte sneakers. En het laten zien van een korte broek in de winter heeft ook al geen zin. Het gaat om relevantie; wij hebben de tools om de klantendata zo te gebruiken dat je de gewenste suggesties - afgestemd op de klant - naar boven kunt halen.

Prijzen automatisch aanpassen

We hebben een feature die automatisch de prijzen van de concurrentie nakijkt en vervolgens jouw prijzen automatisch aanpast aan die van hen.

Dataverrijking

Klantgegevens zijn goud waard en elke webshop beschikt er in ruime mate over. Dankzij de Novicell-feature dataverrijking wordt de zoekfunctie op de website afgestemd op de persoonlijke wensen van de consument. Hierdoor komt bij iedere consument het meest relevante product bovenaan te staan. We weten veel over online shopgedrag en op basis van de database kun je de doelgroepen segmenteren. Een voorbeeld: tachtig procent van de dames die een spijkerbroek kopen, koopt ook een zwart shirtje. Veel webshops doen hier nog weinig mee; met deze feature kun je dus snel een voorsprong op de concurrentie nemen.

Logistieke optimalisatie

Het e-commerce platform van Novicell is gebouwd om grote hoeveelheden verkeer en bestellingen te kunnen verwerken. Dit zorgt voor optimaal voorraadbeheer en de beste bezorg- en retourervaringen voor je klant.

Beveiligde en uitgebreide paymentflow

Paypal, buckaroo, klarna, ideal, creditcard… Wil je je klanten - en je bedrijf - ook qua betaalmogelijkheden de beste en veiligste opties en ervaringen geven? Daar kunnen wij voor zorgen.

Quickscan winnen?

Onze strategische consultants hebben jarenlange ervaring in digitale business en management. Ze hebben dus uitgebreide kennis over de uitdagingen en kansen waarmee ook jouw e-commerce bedrijf wordt geconfronteerd. Omdat we ervan overtuigd zijn dat wij de juiste e-commerce oplossingen voor je hebben, waarmee je direct je conversie kunt verhogen, bieden we nu één gratis Quickscan ter waarde van 4000 euro aan. Meld je aan via HelloAmsterdam@novicell.com onder vermelding van ‘Quickscan via FashionUnited’. Onder alle aanmelders verloten we één gratis Quickscan. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld.