Scotch & Soda: Samenwerken aan succes voor ondernemers

Scotch & Soda heeft een turbulente periode achter de rug, maar alles wijst op een sterke terugkomst van dit iconische, Amsterdamse merk. In een recent artikel over de nieuwe design koers van Scotch & Soda , geplaatst op FashionUnited, werd duidelijk dat creativiteit de koers leidt in design, onder het bestuur van Chief Product & Merchandising Officer Eran Kaïm. Zo leidt een gerichte focus en terugkeer naar hun DNA ook de nieuwe commerciële richting van het merk.

FashionUnited ging langs bij het indrukwekkende hoofdkantoor in Hoofddorp, en sprak Scotch & Soda en United Legwear (ULAC) Chief Sales Officer Sander Born over de vernieuwde strategische doelen van het merk, waar de nadruk ligt op product en de sales aanpak. “We zijn wel gek, maar we zijn ook heel realistisch.”, vat Born samen.

Sander Born Credits: Scotch & Soda

Scotch & Soda’s focus op product en partners

Met de overname door BlueStar Alliance en de daarbij licensee overeenkomst met ULAC (Men/Kids) en Mamiye (Dames) in 2023, is Scotch & Soda een nieuwe richting qua Retail en sales strategie ingeslagen.

Korte uitleg over ULAC en Mamiye United Legwear & Apparel Co is een particuliere mondiale entiteit die bewuste kleding en accessoires ontwerpt, op verantwoorde wijze distribueert voor enkele van 's werelds meest herkenbare merken waaronder Puma, Skechers, Ted Baker, Hurley. Onlangs werd Sven Kuchta de Sales Director EMEA bij ULAC. Mamiye Brothers is een Dames specialist en distributeur van gewilde kledingmerken. Met focus op uitmuntendheid, innovatie en integriteit leveren we hoogwaardige producten die voldoen aan de strengste kwaliteits- en sociale normen. Via een uitgebreid distributienetwerk, met 13.000 winkels en online kanalen wereldwijd, bieden we onze klanten een breed assortiment kledingcategorieën.

Het merk verschuift door deze verandering van een sterke focus op eigen winkels (B2C) naar Wholesale (B2B) en strategische samenwerkingen met belangrijke Retail partners. "Onze kracht gaat liggen in het faciliteren van een product “voor” onze ondernemers," zegt Born, die al 12 jaar in het bedrijf werkt. "We willen niet alleen Scotch & Soda producten leveren, maar echt bijdragen aan het succes van onze partners.

De eerste stappen in deze transitie waren niet eenvoudig. Orders uit het faillissement moesten alsnog worden geleverd, terwijl leveranciers opnieuw vertrouwen moesten krijgen in de nieuwe structuur en tegelijkertijd moesten de winkels gewoon weer gevuld worden. “We zijn door een moeilijke fase gegaan,” zegt Born. “Maar het schip is weer op koers, en we bouwen nu aan een sterker fundament. "Wij merken dat men Scotch & Soda echt de ruimte geeft om terug te komen en geloven in ons.”

Innovatie in structuur en samenwerking

De herstructurering binnen Scotch & Soda heeft geleid tot een meer gespecialiseerde aanpak. "We hebben specifieke teams ingericht die volledig gefocust zijn op de verschillende facetten van onze branche. Van wekelijkse performance besprekingen met onze klanten tot strategische lange termijnsessies intern; alles draait om langdurige samenwerking en succes. We willen horen wat werkt en hierop anticiperen. Sell-out before sell-in. Het gaat vandaag de dag er niet meer om in de showroom veel te verkopen, het gaat erom wat er wordt verkocht op de dansvloer bij onze partners, wij zijn er om ze zo goed mogelijk te faciliteren met de juiste producten en services”.

Naast de focus op partners wordt er ook gewerkt aan het versterken en ontwikkelen van extra specifieke productcategorieën waarbij Barfly-parfum als eerste werd teruggebracht als iconische herkenning van het merk. Hiernaast brengen productextensies zoals boxershorts, sokken, mutsen, sjaals, technische outerwear, tailoring als extra verlengstuk om de commercie nog meer te voeden.

FW25 Collectie Credits: Scotch & Soda

NOS, tijdloosheid, kwaliteit en DNA voorop

Een ander belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie ligt in een gerichte aanpak van productontwikkeling en verkoop. In lijn met de nieuwe strategie heeft Scotch & Soda opnieuw een NOS-programma (Never Out of Stock) geherintroduceerd, “waarmee onze retailers doorlopend items kunnen bijbestellen," legt Born uit. Dit programma biedt niet alleen stabiliteit in de winkelschappen, vertrouwen over maten en stock, maar ook flexibiliteit voor ondernemers om snel op de vraag te reageren.

Daarnaast is er een hernieuwde focus op de kernwaarden van het merk. Scotch & Soda keert terug naar zijn DNA met collecties die uitgesproken zijn in kleur, details en vakmanschap. "We willen dat onze items niet alleen vandaag relevant zijn, maar ook over jaren nog gewaardeerd worden," aldus Born. "Het gaat om verborgen details en een kwaliteit die klanten steeds opnieuw verrast. Deze verrassing is niet alleen de reden van de verkoop, het gaat ons ook om het gevoel dat het creëert als je er thuis erachter komt dat in de trui, die je al een jaar hebt, een hidden label zit waarop staat, ‘You Rock!’ Go outside and start dancing in the rain - With Love from Scotch & Soda.' "Dit gevoel bedoel ik, hier praat je over, dit doet iets met je, dit is wie we zijn!”

FW25 Menswear Collectie Credits: Scotch & Soda

Focus op het Scotch & Soda product, data en digitalisatie

Born benadrukt weer dat er een balans wordt gezocht tussen commercieel succes en creativiteit: “We willen onze ondernemers helpen succesvol te zijn, zonder concessies te doen aan wie we als merk zijn. Dat betekent dat we onze eigen weg blijven volgen, met producten die uniek zijn en een verhaal vertellen.” Hiernaast is de gehele organisatie versterkt door technische implementatie van verschillende systemen waaronder een nieuw ERP programma, het opstarten met FashionCloud en een vernieuwde B2B portal. “Dit hebben we allemaal gedaan om zo snel mogelijk, zo soepel mogelijk de boel te laten draaien. Ook met het B2B portal, draait het om een makkelijker, duidelijker, overzichtelijker, snellere manier om de klanten te bedienen. "En uiteraard ook om uniformiteit te creëren binnen de organisatie en verschillende merken we voeren.”

Overname van E-com site

De voormalige webshop van Scotch en Soda werd geëxploiteerd door een franchisepartner, maar door het faillissement zag het bedrijf de kans om deze essentiële pijler van het merk direct terug onder de vleugels te brengen. “Door het beheer zelf in handen te nemen, kunnen we de kwaliteit, uitstraling, educatie richting onze fans en functionaliteit van onze online aanwezigheid naadloos afstemmen op de waarden van Scotch & Soda, wereldwijd. We geloven dat een sterke, goed beheerde webshop cruciaal is voor het versterken van onze merkidentiteit.”

FW25 Kidswear Collectie Credits: Scotch & Soda

Positief uitkijken naar de toekomst

Gedurende het gesprek met FashionUnited, werd één punt erg duidelijk: de nieuwe strategie voor Scotch & Soda richt zich op de ondernemer. Met alle stappen die intern worden gezet - meer data gericht werken, producten focus, en sales aftercare - wordt de ondernemer compleet meegenomen, om hen het beste te laten verkopen. De creativiteit van design en focus op B2B in Wholesale illustreert dat Scotch & Soda niet bang is om zijn verleden te erkennen en door te gaan naar nieuwe en verbeterde dingen. “Als je een goed en sterk product hebt, dan volgt de rest.”

Met de internationale lancering van de nieuwe FW25 collectie op 9 december zet Scotch & Soda de stap richting een veelbelovende toekomst. Born sluit af "Wij zijn een merk dat tegen de stroom in durft te gaan. Door trouw te blijven aan ons DNA en tegelijkertijd onze strategie te verfijnen, bouwen we aan een Scotch & Soda dat klaar is voor de uitdagingen van morgen."