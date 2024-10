Sepehr Maghsoudi opent Dutch Sustainable Fashion Week met spirituele show

Het startschot van Dutch Sustainable Fashion Week 2024 heeft geklonken. De Perzische modeontwerper Sepehr Maghsoudi beet de spits af en presenteerde op dinsdagavond zijn vijfentwintigste couturecollectie ‘Time’ in de karakteristieke Posthoornkerk te Amsterdam.

Toeschouwers stappen op de herfstachtige, zwoele avond een spirituele wereld binnen. Maghsoudi heet het publiek welkom met een zachte, meditatieve stem. Hij draagt een wit gewaad en positioneert zich in een lotushouding. De ruimte wordt gereinigd met salie en het publiek wordt gevraagd het hart te openen door diep in en uit te ademen met gesloten ogen en cacao te drinken. “De cacaoceremonie is een ritueel dat je verbindt met je intuïtie en je hart opent”, legt hij uit. “Het maakt je bewust van je eigen gedachten.” Maghsoudi wil dat het publiek zijn collectie tot zich neemt in een omgeving die rust en reinheid uitstraalt.

Maghsoudi wil positiviteit verspreiden met zijn creaties. Om deze boodschap kracht bij te zetten, wordt zijn collectiepresentatie, dat overigens geen reguliere modeshow is, ondersteund met een live gezongen mantra - een medicijn, gebed en lied in de vorm van een pakketje klanken die alle positieve energie in je naar boven haalt. Op het ritme van de mantra bewegen de modellen op blote voeten in een zwevende mars door de kerk. De magische, witte creaties transformeren de modellen in hemelachtige krijgers. Zo dragen de mannelijke modellen harnasvormige blazers en zijn hun hoofden bestrooid met gouden glitters. Maghsoudi presenteert normaliter dames- en herenmode. Maar toen hij de schetsen van zijn vijfentwintigste couturecollectie op tafel zag liggen, bleken de herenlooks zo sterk dat het logisch was om enkel deze verder uit te werken.

DSFW start met spirituele reis: Sepehr Maghsoudi presenteert couturecollectie ‘Time’

De Perzische ontwerper concentreert zich niet alleen op positiviteit, hij streeft ook naar het doorbreken van taboes. Een van de modellen beklad iedere witte creatie met rode en blauwe poeder, terwijl hij van de ene naar de andere kant wordt geduwd; een strijd tussen expressie en depressie.

Rood en blauw maken bovendien samen paars, een kleur die in de spirituele wereld staat voor ‘vertrouwen op je eigen gevoel’. De kleur moet helpen verbinden met je eigen intuïtie en geeft creatieve inspiratie. Het is niet voor niets dat deze kleur ook als accentkleur van het decor is gekozen. Het tweede deel van de collectie bestaat uit kleurrijke creaties, waarbij blauw, roze en zilver de hoofdrol spelen. Dit onderdeel van de show zit boordevol statements. Zo dragen diverse modellen gebreide balaclavas en een onderbroek vol glitter over hun broek heen. De modellen trekken de balaclavas krachtig van hun hoofd af, waarna een luid applaus klinkt. Er is ook een creatie te zien waarbij het model gevangen zit in het kledingstuk. Zijn armen zitten vastgebonden aan het lange, blauwe silhouet, maar zijn geschminkte oogmasker weerspiegelt zijn wilskracht om zich te bevrijden uit zijn innerlijke gevangenschap.

Het publiek lijkt de boodschappen te ontvangen, want na iedere creatie wordt luid geapplaudisseerd. Als Maghsoudi met al zijn creaties nog een keer op het podium plaatsneemt, breekt het gejoel los en verandert de modeshow in een groot spiritueel feest. Zelfafwijzing versus zelfacceptatie, afgunst versus liefde, depressie versus expressie, en hebzucht versus vrijgevigheid; positiviteit wint altijd.