Show lente-zomercollectie Raf Simons komt er toch, tijdens Frieze London

De lente-zomercollectie van Raf Simons krijgt toch nog een moment op het plankier. De Belgische ontwerper zou op 16 september showen tijdens London Fashion Week, maar de show werd geannuleerd in verband met het overlijden van Queen Elizabeth. De show zal nu plaatsvinden op 13 oktober, tijdens de Londense kunstbeurs Frieze, zo meldt WWD.

De annulering van de show op 16 september werd op 12 september bekendgemaakt. Queen Elizabeth was vier dagen eerder, op 8 september, overleden en in Groot-Brittannië gold nog een periode van officiële rouw. In een persstatement verklaarde Simons te willen ‘pauzeren in deze tijd van groot verdriet’, zo was er te lezen. “We zullen deze tijd nemen om respect te tonen aan de nalatenschap van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II en haar 70 jaar op de troon.”

WWD heeft in de tussentijd vernomen dat er na de show oorspronkelijk een raveparty stond gepland. Het British Fashion Council, dat London Fashion Week mede organiseert, adviseerde zowel feestjes als openingen in de rouwperiode niet door te laten gaan.