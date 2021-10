Sneakers: het meest lucratieve en snelst groeiende artikel in de mode-industrie

Het kopen en verkopen van sneakers is een business die de potentie heeft om tegen 2030 wereldwijd een marktwaarde van 30 miljard dollar te bereiken. Een beperkt aanbod, een stijgende vraag en een snelle, door technologie gestuurde wereldmarkt doen de rest.

Grote schoenenmerken hebben de neiging hun meest iconische ontwerpen in kleine oplages uit te brengen, wat de vraag en de voorpret nog groter maakt. Adidas produceert bijvoorbeeld slechts 40.000 paar van elke Yeezy-release, meldt Forbes. Deze tactiek is terug te voeren tot 1985, toen Nike de Air Jordan 1 uitbracht, een sneaker die de cultuur veranderde en sneller verkocht dan het bedrijf kon produceren, volgens de analyse van Bloomberg.

Barbara Davidson van SavingSpot legt aan FashionUnited uit dat "trends en voorkeuren voor sneakers veranderen continue. Ieder seizoen, met elke nieuwe productlancering of aanbeveling van een beroemdheid en zelfs na elke marketingcampagne verschuiven consumenten trends voortdurend." "Sneakers zijn een van de meest lucratieve en snelst veranderende artikelen in de mode-industrie," voegt ze eraan toe.

De pandemie heeft wereldwijd de vraag naar verzamelbare sneakers aangewakkerd

De pandemie heeft de online markten voor sneakerheads geopend op een manier die we nog nooit eerder hebben gezien. De peer-to-peerverkoop is toegenomen omdat shoppers lange tijd niet fysiek naar winkels konden gaan om sneakers te zien en te passen.”

Deze nieuwe interesse in het kopen van tweedehands sneakers heeft verkopers van zeldzame en verzamelbare sneakers populairder gemaakt dan ooit, aldus Davidson.

Cowen meldt dat de secundaire markt het snelst is gegroeid in de maanden na het uitbreken van de coronacrisis. In dit verband heeft sneaker-wederverkoopplatform StockX een eigen index met 500 sneakermodellen, waarvan zijn senior economen vonden dat het de S&P 500 (Amerikaanse aandelenindex, red.) met een paar procentpunten overtrof.

Sneakers als veilige investeringshaven

Sneakerverkopers beschouwen schoenen al jaren als belegging, terwijl StockX, een van de populairste doorverkoopplatforms, de ervaring van het handelen op de beursvloer probeert na te bootsen met Wall Street-jargon door "buy" en "sell" te vervangen door "bid" en "ask". Goat, een concurrent van StockX, biedt kopers de optie om gekochte schoenen in opslag te houden terwijl ze in waarde stijgen. Rally, een platform dat de meest opmerkelijke items van verzamelingen en individuen over de hele wereld verzamelt, verifieert en aankoopt, zet deze items vervolgens om in aandelen die beleggers van elke grootte kunnen kopen om hun portefeuille op te bouwen. Dit platform begon als een plek waar investeerders aandelen van zeldzame auto's konden kopen, en is nu uitgebreid met kunst, horloges en sneakers. Enkele van de meer recente aanbiedingen op dit gebied zijn een paar Kobe 2's, samen met een paar Air Jordan 6's wedstrijd gedragen en gesigneerd door Michael Jordan zelf; schoenen die Zion Williamson droeg in actie; en een prototype uit 1972 van Nike's Moon Shoes.

Ondertussen waren de top vijf verkopende sneakers op StockX wereldwijd in 2020 volgens buy-side transacties de Air Jordan 13 Retro Flint 2020, Air Jordan 1 Retro High Black Game Royal Toe, en drie schoenen van Kanye, waaronder zijn Adidas Yeezy Boost 350 V2 Cinder, Zebra en Yecheil. "Sneakers zijn [ook] nu een opkomende alternatieve activaklasse die kan worden gekocht en verkocht voor zowel verzameling, prijsstijging als investering," onthulde een recent rapport van Cowen.

Welke landen betalen het meest voor klassieke schoenen?

Volgens de analyse van SavingSpot beschouwen millennials, meer dan babyboomers en Gen Xers, mode als een essentiele uitgave. Dus ook al zijn klassieke sneakers een dure aankoop (die in veel gevallen de grens van 100 dollar overschrijdt), het team van SavingSpot "zag een trend waarbij de jongere demografische groep veel meer uitgeeft dan oudere shoppers - ook al hebben ze niet per se meer besteedbaar inkomen. Ze zijn gewoon meer geneigd om te bezuinigen op andere aspecten van hun levensstijl, zodat ze op de hoogte kunnen blijven van sneakertrends."

Locatie speelt een grote rol als het gaat om betaalbaarheid. Op basis van gegevens van de Wereldbank hebben shoppers in de Verenigde Staten toegang tot de meest betaalbare Nike Air Jordan 1's, die slechts 1,95 procent van het gemiddelde maandloon kosten. Maar consumenten in India zouden 100 procent van een maandinkomen moeten uitgeven om een paar te kopen, geeft het team van SavigSpot aan.

Zo is Brazilië de thuisbasis van de goedkoopste Puma Suedes (69,17 dollar), gevolgd door 70 dollar in de Verenigde Staten. Aan de andere kant, de vier gebieden waar de Puma Suede meer dan honderd dollar kost zijn allemaal in Europa: Oekraïne, Zweden, Zwitserland en Denemarken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.