Spaanse modegroep Tendam lanceert wederom nieuw merk: Ooto

Spaanse modegroep Tendam lanceert wederom een nieuw merk, Ooto, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Ooto is hiermee het tiende eigen merk van de Spaanse groep. In maart vorig jaar kondigde Tendam aan twintig nieuwe merken te willen lanceren. Tot nu toe, in de afgelopen anderhalf jaar, zijn er vijf gelanceerd, waaronder Hoss Intropia in februari 2021, SlowLove en High Spirits in maart van datzelfde jaar en het sportlabel Dash and Stars in februari 2022. Deze merken waren allemaal ontworpen met vrouwelijke shoppers in gedachten.

Van de recentelijk door Tendam gelanceerde kledingmerken, is dit het eerste dat op mannelijke klanten is gericht. Ooto, dat voor ‘Out Of The Office’ staat, is gericht op mannen boven de 35 en focust zich op duurzaamheid. De kleding is voornamelijk ‘casual en informeel’, zo staat in het persbericht vermeldt, maar het merk biedt ook uitgaans- en avondkleding.

De collectie is in Nederland en België te verkrijgen via de online shop van Cortefiel en zal daarnaast in Spanje en Portugal te verkrijgen zijn in fysieke verkooppunten van Cortefiel.