SS22 herenmode trends: Het nieuwe preppy

De preppy look, die vaak wordt geassocieerd met de klassieke stijl van de Amerikaanse ‘East Coast’, bestaat al tientallen jaren en wordt gekenmerkt door een reeks basisitems zoals vesten en kabeltruien. Voor de lente-zomer van 2022 krijgt de preppy stijl een update: hij wordt niet meer geassocieerd met de traditionele verwijzingen.

De komende seizoenen zal een nieuw soort preppy worden verwelkomd: meer casual en comfortabel, spelend met contrasten en verhoudingen. De laatste anderhalf jaar is er een behoefte ontstaan aan laagjes en comfort, en ook de preppy garderobe heeft zich aangepast. De snitten zijn minder beperkend en licht oversized pasvormen nemen de overhand.

Brunello Cucinelli SS22; Dunhill SS22; Egonlab SS22

Preppy neemt nieuwe vormen aan: een gedurfder kleurenpalet met speelse vormen en materialen

De preppy trend is er in vele varianten: knusse gebreide kledingstukken en texturen doen hun aantreden met afhangende schouders en losse pasvormen. Wat kleuren betreft, kiezen de merken ook voor een meer gedurfd palet. Felrood, diep paars, levendig geel en elektrisch blauw komen de garderobes van komende zomer binnen, of het nu gaat om monochrome looks of een kleurenpracht. Wanneer ontwerpers kiezen voor meer neutrale tinten, zoals Brunello Cucinelli, is het spelen met vormen en materialen met textuur een overtuigende manier om de preppy stijl nieuw leven in te BLAZEN.

Naast pantalons met rechte pijpen, overhemden met dassen gecombineerd met comfortabele shorts, krijgen ook schoenen een update. Loafers, derby's en bootschoenen blijven in de mode, maar dan wel met een beetje pit. Te zien is dat grove zolen en utility-geïnspireerde details hun weg naar de traditionele preppy schoeisel hebben gevonden.

Giorgio Armani SS22; Paul Smith SS22; Prada SS22

Komende zomer worden klassieke preppy stukken, zoals het vest met trui en het getailleerde overhemd, gecombineerd met contrasterende stukken. Bij Prada wordt een aansluitend overhemd met een bucket hat gedragen, bij Mans wordt een gebreid vest gedragen met gebreide sokken en sandalen en de outfits worden versierd met een heuptas in plaats van een leren tas. Casablanca koos voor een casual varsity jack met een korte broek en loafers.

Een andere optie om de nieuwe preppy trend te omarmen: de manchetten met knopen open laten voor een coole, relaxte look zoals bij Egonlab. Anderzijds kozen Paul Smith en Ernest W. Baker voor een meer klassieke tailored look, maar pimpten die door gele en paarse tinten te gebruiken om ton-sur-ton looks te creëren.

De Preppy stijl is nog steeds een integraal onderdeel van de mannengarderobe, maar voor het lente/zomer seizoen 2022 zal het verschuiven naar een meer comfortabele en relaxte stijl die zeker zal passen bij de nieuwe, post-covid levensstijl.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK , vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.