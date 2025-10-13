Summum en Orange Babies boeken resultaat: opbrengst gaat naar onderwijs en zorg

Summum ontwikkelde in samenwerking met stichting Orange Babies een speciale capsulecollectie en droeg hiermee bij aan het project Stand Up for Girls. De opbrengst is inmiddels bekend: €39.485 gaat naar meisjes in Namibië, Zambia en Zuid-Afrika voor onderwijs, zorg en een veilige omgeving.

Onderwijs als sleutel naar een betere toekomst

Het merendeel van alle jonge meisjes en vrouwen met hiv wereldwijd woont in het zuidelijk deel van Afrika. Gebrek aan onderwijs, gezondheidszorg, gendergelijkheid en seksueel geweld houden dit in stand. Stand Up for Girls doorbreekt deze cirkel door meisjes actief op te sporen, hen naar school te begeleiden en schoolgeld en uniformen te betalen. Ook biedt het programma psychosociale ondersteuning, mentale weerbaarheidstraining en dagelijks twee maaltijden.

Summum for Orange Babies Collectie Credits: Summum

Summum for Orange Babies Credits: Summum

Ontdek meer over het Stand Up for Girls-project op orangebabies.com.