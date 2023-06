Symbiotic Contradictions: De vier FW24 trends volgens trendanalist Christine Boland

Elk seizoen struint trendanalist Christine Boland on,- en offline exposities en shows af om te ontdekken wat er speelt op het vlak van mode- en interieurontwerp. Van alle info die ze over meerdere maanden op doet, kunnen op een gegeven moment grote lijnen herkend worden die een belangrijke graadmeter zijn van waar de modewereld op visueel vlak naartoe gaat. Ook dit keer was dit weer het geval, en presenteerde Boland vier trends die elk op eigen manier bijdragen aan het overkoepelende thema ‘Symbyiotic Contradictions’. Er heeft daarmee sinds de vorige wintereditie een verschuiving plaatsgevonden. Waar het destijds onder het thema ‘Power to the Paradox’ nog ging over complete tegenstellingen die samen gaan, treden dit keer ogenschijnlijk onverenigbare velden en ideeën in symbiose. Volgens Boland is dat ook precies wat er nodig is in een tijd waarin versnippering tot een hoogtepunt is. Want hoe zorgt men dat verschillende bubbels toch samen kunnen komen en samen kunnen werken?

Exuberance vs Normality: Drama en decadentie om leed tegen te gaan

In een notendop wordt maximalisme onder het mom van ‘uitbundigheid versus normaliteit’ genormaliseerd om de zorgen en het leed van deze tijd tegen te gaan. Overdrijven is hierbij toegestaan en wordt theatraal geïntegreerd in het dagelijks leven. Uitgesprokenheid en exposure zijn kernwoorden. Denk aan Emily in Paris, waarbij de meest exuberante outfits worden gedragen, en nooit twee keer dezelfde. Of de red carpet-events met extreme outfits. Het leven wordt gezien als podium, de overdaad kan niet op en dat alles is geheel serieus bedoeld. Het plezier en de bevrijding die bij dit ongegeneerd overdrijven komen kijken dient als tegenbeweging en compensatie tegen de relatief zorgelijke staat van de wereld.

Deze overdrijving komt op verschillende manieren tot uiting, waarbij de resultaten van tijd tot tijd bijna ‘cartoonesque’ te noemen zijn. Zo zijn er uitvergrote details, zoals pofmouwen die doen denken aan baltsende paradijsvogels, of juist enorm verkleinde elementen zoals bij de tassen van Jacquemus. Ook surrealisme, zoals bij de show van Schiaparelli die afgelopen januari rumoer opriep, speelt hier een rol. Feestelijke kleding wordt omarmd en kan gewoon overdag gedragen worden, met versieringen zoals kristallen en pailletten ongegeneerd overdadig toegepast. Maar, uitbundigheid kan ook meer bescheiden uitgevoerd worden. Zo worden monochrome outfits over de top met gedrapeerde vormen en enorme slepen.

Links: Erdem FW23 Ready to Wear show in Londen. Rechts: Christopher Kane FW23 Ready to Wear show in Londen. Beeld: Launchmetrics Spotlight.

Links: Balmain FW23 Ready to Wear show in Parijs. Rechts: Lanvin FW23 Ready to Wear show in Parijs. Beeld: Launchmetrics Spotlight.

Conventional vs Provocative: Het nieuwe normaal herdefiniëren

Met name Miu Miu oefende met haar FW23 show invloed uit op Boland’s volgende observatie: een spel tussen het conventionele en provocatieve. Met grensverlegging binnen de kaders van het minimalisme wordt hetgeen wat we als normaal beschouwen hier geprovoceerd. In de kern verhouden we ons hier opnieuw tot het klassieke. Men grijpt terug naar wat veilig is, maar maakt dit tot iets nieuws. De grens tussen werk en privé bijvoorbeeld, wordt met ingetogen outfits met experimentele details neergezet. De vraag wat werk is en wat thuis, wordt hierbij aan de kaak gesteld en verenigt business en casual op nieuwe manieren. Eenvoud en verfijning blijft ondanks het provoceren echter altijd centraal staan. Miu Miu, Prada en Nancy Dojaka werken op elegante, simpele en sensuele wijze met transparantie. De New Look wordt nieuw leven ingeblazen en we zien klassieke stoffen zoals tweed en ribfluweel in nieuwe, vaak sporty contexten. Boland beschrijft de uitwerking van de trend als “soft savviness”. Ook in deze trend spelen verhoudingen een rol: oversized blazers en broeken tonen dat de oversized trend nog doorzet.

Miu Miu FW23 Ready to Wear show in Parijs. Beeld: Launchmetrics Spotlight.

Links: Nensi Dojaka FW23 Ready to Wear show in Londen. Rechts: Gucci FW23 Ready to Wear show in Milaan. Beeld: Launchmetrics Spotlight.

Links: Fendi FW23 Ready to Wear show in Milaan. Rechts: Stella McCartney FW23 Ready to Wear show in Parijs. Beeld: Launchmetrics Spotlight.

Fortified vs Spirited: Buffer tegen overweldigende buitenwereld

Dit thema draait om het beschermen en inpakken van het lichaam tegen de buitenwereld. Het letterlijk inpakken van het lichaam voor bescherming werd ook tijdens de laatste presentatie gezien, destijds als verwijzing naar de oorlog in Oekraïne. Dit keer staat het thema echter meer in contact met de natuur en het spirituele. De ontwerpen doen denken aan dieren met een natuurlijk pantser, zoals een buideldier en opgerolde egeltjes, en hinten met “verzachtende vormen waar je fijn in weg kunt kruipen” naar een winterslaap. Meditatieve patronen bieden rust en maken weerbaar voor de drukke tijd waarin men nu leeft. De zachtheid kan ook extremer uitgevoerd worden, zoals bij Rick Owens. Breisels zijn belangrijk in dit subthema en bieden de zachte pantsering waarnaar Boland verwijst. Ook met (imitatie) bont- en haar-effecten wordt - altijd in faux vorm - veel gespeeld. Het thema wordt ook tot uiting gebracht met robuuste materialen die doen denken aan beton (en daarmee stevigheid) maar soepel vallen. Deze sub uiting van de trend valt dan ook samen met een opleving in brutalisme architectuur, zo legt Boland uit. Dit is goed te zien in het onderstaande ontwerp van Louis Vuitton, waarbij rauwe kwaliteiten volgens Boland verfijnd samenkomen.

Links: Bottega Veneta FW23 Ready to Wear show in Milaan. Rechts: Hermès FW23 Ready to Wear show in Parijs. Beeld: Launchmetrics Spotlight.

Rick Owens FW23 Ready to Wear show in Parijs. Beeld: Launchmetrics Spotlight.

Natural vs Magical: Betovering van natuurlijke intelligentie

Voor de zomer van 2024 herkende Boland het thema ‘dawn of the symbioscene’, waarbij een waardering voor natuur zich in de mode onder andere uitte door een heropleving van art nouveau. Tijdens de afgelopen maanden verschoof het focuspunt binnen de fascinatie met het natuurlijke naar aspecten van de natuur die mensen niet kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de complexe patronen van korstmossen en het noorderlicht. Hiermee wordt ook een interesse in de mystiek gewekt die natuur landschappen door middel van mythen en sagen met zich meedraagt. Visueel uit zich dit in fluïde en elegante patronen die nooit regelmatig zijn. De mos- en boslandschappen waarnaar verwezen wordt hebben soms iets sprookjesachtigs, een sfeer die terug te vinden is in de ontwerpen, zoals bij Thom Browne. Korstmossen als inspiratiebron zijn veel te zien bij Y Project, maar ook bij Sacai en Altuzarra. Blumarine en Proezna Schoeller spelen met de onregelmatigheid van steenpatronen.

Links: Y Project FW23 Ready to Wear show in Parijs. Rechts: Altuzarra FW23 Ready to Wear show in New York. Beeld: Launchmetrics Spotlight.

Links: Blumarine FW23 Ready to Wear show in Milaan. Rechts: Proenza Schouler FW23 Ready to Wear show in New York. Beeld: Launchmetrics Spotlight.

Links: Acne FW23 Ready to Wear show in Parijs. Rechts: Eckhaus Latta FW23 Ready to Wear show in New York. Beeld: Launchmetrics Spotlight.

Al met al lijkt er in vergelijking met voorgaande seizoenen meer ruimte te zijn ontstaan voor vieringen en rust. Over contradicties gesproken… Terugkoppelend naar een uitspraak die Boland aan het begin van de presentatie deed, bieden de thema’s voor de winter van 24/25 hoop voor de toekomst. “Ontwerpers en kunstenaars zijn de pioniers van de tijdgeest”, zo herinnerde Boland de aanwezigen. Ze reageren op wat er gebeurt, maar laten daarmee ook zien waar we naartoe gaan.