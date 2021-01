Tassenmerk Trashious: “Dankzij EEN vonden we een fabrikant én fotograaf in Bulgarije”

Esther Koolen en Jolanda Cornet waren nog maar net van start met hun vegan tassenmerk toen de coronacrisis uitbrak. De fabrikant in Litouwen kon hun collectie niet meer produceren en de materialen moesten uit het zwaar getroffen Italië komen. Dat de ondernemers veerkrachtig zijn is duidelijk. "Ja, dat hoort erbij," lachen ze. "Maar het was wel heel fijn dat we hulp kregen van de Kamer van Koophandel."

Esther Koolen runde al haar bedrijf Aqua-licious, een bedrijf in onder andere duurzame waterflesjes. Jolanda Cornet is mede-eigenaar en oprichter van Witlof for kids, met slaapproducten voor kinderen. Ze vonden elkaar aan de rand van het zwembad, waar hun kinderen leerden zwemmen en deelden hun passie voor het ondernemerschap. Omdat ze allebei een mooie, duurzame laptoptas misten, besloten ze een tassenmerk op te richten.

Het werd Trashious, een merk met tassen van diervriendelijk, non-plastic materialen. Omdat de tassen gemaakt worden van het afval van de wijnproductie (pitten en velletjes van de druiven), van cactusbladen, ananasbladeren en van appelafval uit de voedingsindustrie, was het vinden van een leverancier een eerste uitdaging.

Zoektocht naar leverancier voor duurzame tassen

Koolen had voor haar andere bedrijf al goed contact met Angelo Mulder van de Kamer van Koophandel (KVK) en besloot contact op te nemen met hem in de zoektocht naar een producent. Tijdens het netwerkevent EU Fashion Match Amsterdam, georganiseerd door de KVK en Enterprise Europe Network (EEN), op de Modefabriek, vonden de ondernemers een tassenfabrikant in Litouwen.

Alles leek vlekkeloos te verlopen, maar toen brak de coronacrisis aan. "Corona had veel impact op de leverancier in Litouwen. Het bedrijf was gehalveerd in middelen en personeel, waardoor ze onze order niet meer konden aannemen", vertelt Koolen.

Via de Sector Groepen Creatieve Industrie en Textiel en Mode van EEN, (EEN is een professioneel netwerk van 600 organisaties in ruim 60 landen), kwamen Koolen en Cornet uiteindelijk in contact met Christina Kasparyan, mkb-adviseur bij de Bulgarian Industrial Association (BIA), de Bulgaarse Kamer van Koophandel. Zij koppelde de ondernemers aan een nieuwe fabrikant. "Daar hebben we uiteindelijk de tassen laten maken en we zijn er heel tevreden over", zegt Koolen. "Een goede en betrouwbare leverancier vinden is lastig. Dan is het fijn als je hulp krijgt van een netwerk."

Cornet vult aan: "De fabrikant had al veel ervaring en goede, technische mensen in dienst. Ze moesten nog wel veel uitzoeken. Het is namelijk een heel andere manier van werken met leer en met kunstleer en ook weer met de materialen waar wij mee werken, qua dikte bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk is het goed gekomen."

Ook was het door corona even spannend of alle materialen op tijd in Bulgarije zouden zijn. Trashious maakt gebruik van cactusbladeren uit Mexico en de druiven- en appelrestanten komen uit Italië. Die regio was zwaar getroffen door corona. Gelukkig kon de productie uiteindelijk van start gaan.

Fabrikant én fotograaf in Bulgarije

Angelo Mulder van de KVK gaf de ondernemers raad als ze het even niet meer wisten tijdens de opstartfase van hun merk. Zo bespraken Koolen en Cornet met hem ook hun strubbelingen bij de zoektocht naar een fotograaf. De ondernemers wilden de collectie vastleggen voor hun website, lookbook en webshop. "We hadden offertes opgevraagd bij fotografen in Nederland, maar omdat we een start-up zijn, hebben we niet zoveel budget," zegt Cornet. "Angelo kwam met het idee om een fotograaf in Bulgarije te zoeken. Dat scheelt een hoop in de kosten en we waren daar toch, omdat we de samples lieten maken."

Gabriela Dimitrova fotografeerde de eerste collectie van Trashious. Ook de modellen en de styling regelde ze. Dimitrova kijkt met een goed gevoel terug op de samenwerking met Trashious. "Dit project was een geweldige ervaring voor me. Christina Kasparyan kent mijn werk en vroeg of ik interesse had in een samenwerking met Trashious, daarna heeft ze me aanbevolen en tips gegeven over de internationale communicatie", vertelt de fotograaf.

"Esther Koolen en Jolanda Cornet vertrouwden mijn professionele mening, dat was heel fijn. Voordat ze in Bulgarije aankwamen hadden we al veel besproken over de modellen en de locaties. Daarom konden we makkelijk samenwerken toen ze hier eenmaal waren, ook al zagen we elkaar voor de eerste keer. We konden in één dag mooie foto's maken én hadden een geweldige tijd als team."

Samenwerken in het buitenland via EEN

Zowel de ondernemers van Trashious als fotograaf Dimitrova zijn positief over samenwerken met buitenlandse partners via EEN. Dimitrova: "Ik denk dat EEN veel vaker gebruikt kan worden om goede modefotografen te vinden in het buitenland en ook om nieuwe fotolocaties te spotten. EEN is echt een goede manier om interessante projecten te vinden." Cornet: "Ik denk dat veel ondernemers niet weten wat de KVK en EEN allemaal voor je kunnen betekenen, wij hebben er veel aan gehad."

Inmiddels zijn de tassen binnen en kan Trashious echt van start. Via EEN kwamen Koolen en Cornet ook in contact met de Torino Fashion Week. Het tassenmerk is geselecteerd om mee te doen. Ook dát kan contact opnemen met de KVK een modemerk opleveren.

