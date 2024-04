Tijdlijn: De geschiedenis van Patta in vogelvlucht

Nederlands streetwearmerk Patta is met de Grand Seigneur erkend voor de invloed op de Nederlandse mode-industrie. Het is een kroon op het werk van het merk dat dit jaar 20 jaar bestaat en belangrijker nog: een stempel heeft gedrukt op het Nederlandse straatbeeld. FashionUnited blikt terug op de geschiedenis van het merk.

De zoektocht naar muziek en sneakers

Het verhaal van Patta begint allemaal met twee vrienden (Edson Sabajo en Guillaume ‘Gee’ Schmidt), de liefde voor muziek en voor sneakers. Terwijl Sabajo werkte bij muziekwinkel Fatbeats in Amsterdam komt hij Schmidt tegen. Schmidt hoort een gesprek tussen de winkelmedewerkers over een gebruikte ‘sample’ in een nummer en mengt zich in de discussie. Dit gesprek leidt tot een drankje bij Café de Duivel, wat op zijn beurt de start is van een lange vriendschap en uiteindelijk Patta.

Wanneer beide klaar zijn voor een nieuw hoofdstuk in hun leven (2003) besluiten ze vanwege hun liefde voor sneakers een bedrijf op te zetten rondom deze schoenen. Het idee is om gewilde sneakers in te kopen die niet in Europa verkrijgbaar zijn.

Patta-oprichters Edson Sabajo en Guillaume 'Gee' Schmidt Credits: Patta / Foto door Akadre Studio

2004 - De eerste Patta winkel opent aan de Nieuwezijds Voorburgwal

Oprichters Sabajo en Schmidt kiezen niet voor de traditionele route wanneer Patta wordt opgericht. Omdat merken destijds hun productassortiment nog per continent indelen, zijn niet alle schoenstijlen verkrijgbaar in Europa. De ondernemers willen juist deze niet-verkrijgbare schoenen verkopen, dus kiezen ze ervoor om op reis te gaan, schoenen in te kopen, deze zelf in het vliegtuig mee te nemen of de Amerikaanse post te gebruiken. Dat er af en toe een doos verloren gaat nemen ze voor lief.

Met de ingeslagen voorraad wordt de winkel aan de Nieuwezijds Voorburgwal in 2004 geopend. De naam, Patta, komt trouwens van het Surinaamse woord voor schoen ‘pata’. Het is een knipoog naar het erfgoed van de oprichters. Om de uitspraak te verduidelijken wordt wel een extra t toegevoegd.

De voorraad van de winkel slinkt echter al snel waardoor meer trips gepland moeten worden. Zo’n vier tot vijf keer per jaar gaat het team naar onder andere New York, Philadelphia, Los Angeles, Parijs en Tokyo.

Met de komst van de winkel van Patta krijgt streetwear een fysieke plek in Amsterdam. Omdat het een van de eerste winkels is die deze focus heeft, wordt het al snel een geliefde plek voor rappers, dj’s en artistieke vrienden van de oprichters.

Credits: C.P. Company x Patta

2007 - Eerste samenwerking: Asics

Patta komt in het vizier van bekende merken. Merken erkennen de invloed van Patta en besluiten ze een wholesale-account te verstrekken. De eerste die dit doet is Asics, maar dit merk gaat nog een stap verder. Patta en Asics gaan een samenwerking aan wat leidt tot een nieuwe editie van de Asics Gel-Lyte III. De schoenen komen verpakt in een rugzak in plaats van een traditionele schoenendoos. Ongeveer 300 paren werden in productie genomen en de lancering zorgde voor een lange rij voor de winkel van ruim 400 mensen uit onder andere Duitsland, Frankrijk, België en Zwitserland.

2009 - Patta x Nike

De samenwerkingen worden alleen maar groter en zo sluit ook Nike zich aan in het rijtje van bekende merken die met Patta de handen ineen slaan. Het blijft niet bij een eenmalige samenwerking in 2009, nog meerdere keren in de geschiedenis van Patta zal Nike een bijzonder project opzetten met het bedrijf.

2010 - Precinct 5 concept store + lancering eigen kledinglijn (SS11 debuut)

Het is uitbreiding wat de klok slaat. 2010 is het jaar waarin een tweede winkel wordt geopend. Een concept store met de naam Precinct 5, een naam die verwijst naar het verleden van het pand waarin wordt gevestigd: een politiebureau. In de winkel worden streetwear labels als Neighborhood, Bedwin, Nike NSW en Stussy verkocht.

2010 is ook het jaar waarin geïnvesteerd wordt in een eigen kledinglijn voor Patta. “Toen we officieel gingen werken met grote schoenenmerken, kochten we producten direct van hen. Maar, dit maakte ons ook afhankelijk van hun aanbod, dus onze onafhankelijkheid stond onder druk tenzij we zelf een merk zouden worden”, zo is te lezen op de website van Patta. De eerste kleine collectie was die voor het SS11-seizoen.

Het Patta Running Team (campagne voor Nike Epic React Flyknit Patta) Credits: Patta

Het Patta Running Team ziet eveneens in 2010 het licht. Gestart als een manier om vrienden en familie te motiveren om te trainen wordt het opgericht door Sabajo. Inmiddels is het niet alleen maar familie en vrienden die in het Patta Running Team samenkomen, maar mensen van diverse achtergronden die samen marathons, halve marathons en andere sportevenementen voltooien. Zo heeft het team al rondes gelopen in Zuid-Afrika, Duitsland, Denemarken, Griekenland, Hong Kong, Spanje, Italië en Frankrijk.

2012 - Faillissement Precinct 5, opening op de Zeedijk

Hoewel Precinct 5 mooie merken in het assortiment heeft, zorgen de lastig te vinden locatie, de hoge prijzen van de producten en andere interne problemen het moeilijk om Precinct 5 en Patta te managen. Om de activiteiten te versimpelen worden de winkels van Patta en Precinct 5 samengevoegd op de locatie van laatstgenoemde. Helaas volgt zeven maanden later het faillissement van de winkel wat betekent dat ook Patta tijdelijk geen plek heeft.

Eind 2012 wordt de Patta-winkel aan de Zeedijk in Amsterdam geopend. Op dat moment heeft de eigen kledinglijn al wat tempo gemaakt.

2016 - Winkel opent in Londen, eerste in het buitenland

Na twee succesvolle pop-ups gaat Patta over tot een permanente vestiging aan de andere kant van de Noordzee. Dat het nog niet eerder is gekomen tot een winkel overzees, is het feit dat community heel belangrijk is voor Patta. In een interview met Hypebeast in 2010 vertelt Schmidt dat ze de juiste mensen wilde leren kennen voordat ze zich in Londen vestigde. Het concept van Amsterdam kopiëren naar Londen zonder de juiste gemeenschap eromheen is niet wat de oprichters willen. Net als de winkel in Amsterdam moet de winkel in Londen een plek worden waar (creatieve) mensen samenkomen.

2019 - Patta gaat naar Milaan

De derde eigen winkel opent het Nederlandse merk in Milaan. De winkel in de Italiaanse stad is de meest recente toevoeging aan het portfolio.

2022 - Patta for Life documentaire

Documentaire ‘Patta for Life’ komt uit in 2022. Voor de zestig minuten durende film zijn eigenaren Sabajo en Schmidt vijf jaar lang gevolgd.

2024 - Twintigjarig bestaan, een winkel buiten Europa en een Grand Seigneur

Een nieuwe mijlpaal in het verhaal van Patta is het ontvangen van de Grand Seigneur. Het merk sluit zich hierdoor aan in een rij van toonaangevende merken, ontwerpers en modeprofessionals. Denk aan Jan Taminiau, Iris van Herpen en Ronald van der Kemp.

Ook stapt Patta voor het eerst buiten Europa met de eigen winkel. Patta trekt naar de Nigeriaanse stad Lagos.

Dit artikel is tot stand gekomen met informatie uit het FashionUnited archief, de ‘Patta for Life’ documentaire en informatie verstrekt op de website van Patta.