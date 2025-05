Van naald tot draad: Zo wordt de Hortensia Bag van Wandler gemaakt

Achter elk product in een winkel schuilt een productieproces. In de serie Van naald tot draad praat FashionUnited met een expert over hoe een alledaags kledingstuk of accessoire gemaakt wordt. Dit keer: het Italiaanse productieteam van het Nederlandse modemerk Wandler over hoe de Hortensia Bag wordt gemaakt, het eerste ontwerp van het merk.

De Hortensia Bag wordt volledig met de hand gemaakt. Het maken van één Hortensia Bag duurt tot wel acht uur.

Het maakproces van de Hortensia Bag van Wandler

“Elk meesterwerk begint met de kwaliteit van het materiaal,” zegt een producent uit Italië. Wandler gebruikt uitsluitend Italiaans kalfsleer (Vitello), geleverd door LWG (Leather Working Group). Het leer is afkomstig van runderen die zijn gefokt volgens de strenge EU-normen. Het kalfsleer wordt speciaal voor Wandler op kleur gebracht. Ook de kleuren zijn LWG-gecertificeerd.

"LWG levert enkel Italiaans kalfsleer van hoge kwaliteit" Credits: Wandler.

Credits: Wandler.

Snijden van het leer

"Het leer wordt zorgvuldig in verschillende vormen uitgesneden. De herkenbare ronde vorm van de Hortensia Bag, gecombineerd met de kenmerkende ‘vleugels’ aan de zijkanten, vormt de basis van het ontwerp."

Het uitsnijden van het leer in stukjes. Credits: Wandler.

Goudfolie geperst op leer

Vervolgens wordt het logo - de tekst "Wandler" - en de tekst "Made in Italy" met goudfolie geperst op het leer.

Het logo en "Made in Italy" worden met goudfolie in het leer gedrukt. Credits: Wandler.

Het logo wordt hier met goudfolie in het leer gedrukt Credits: Wandler.

Afwerking met gouden hardware

Daarna volgt de afwerking met goudkleurige metalen onderdelen, zoals de magnetische flap-sluiting en ritsen.

De verschillende onderdelen van een tas. Credits: Wandler.

Samenstellen van de onderdelen

"Als laatste worden de losse delen met de hand aan elkaar gestikt of verlijmd." Alle randen van de tas worden met de hand voorzien van een zwarte laklaag.

Alle losse onderdelen leer worden met de hand aan elkaar bevestigd. Credits: Wandler.

Het eindresultaat

De Hortensia Bag is verkrijgbaar in twee formaten: medium (895 euro) en mini (795 euro), en komt in diverse kleuren. De tas is voorzien van meerdere opbergvakken en twee draagmogelijkheden: een kort handvat en een verstelbare schouderriem.