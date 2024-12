Verduurzaming in de mode-industrie: 5 inspanningen van november

Elke maand selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de mode-industrie, zowel uit binnen- als buitenland. Vandaag worden vijf inspanningen uit november 2024 genoemd.

‘World of Waste’: Fashion for Good brengt textielafval in kaart

Fashion for Good lanceerde deze maand een gratis kaart en tool om de textielafvalberg in kaart te brengen: ‘World of Waste’. De kaart en tool geven informatie over de aantallen, de compositie en het type textielafval en heeft als doel recyclers en innovators in staat te stellen textielafval efficiënt te identificeren en te hergebruiken. ‘World of Waste’ is tot stand gekomen in samenwerking met Reverse Resources, Global Fashion Agenda, Circle Economy en Accelerating Circularity. Fashion for Good ontving financiering van Laudes Foundation en IDH voor het maken van de tool.

Zeeman verspreidt tweedehandsaanbod verder in België en Nederland

Het tweedehandsaanbod van Zeeman rolde in november verder uit naar acht nieuwe locaties in België en Nederland. Dat maakt dat de teller op zeventien Zeeman-vestigingen komt te staan die ‘Re-sue’ nu aanbieden. De Nederlandse textieldiscounter introduceerde de verkoop van tweedehandskleding in 2021 en rolde uit in samenwerking met Het Goed, een sociale onderneming met diverse kringloopwarenhuizen en textielsorteercentra in Nederland. In 2022 kwam het ‘Re-use’-aanbod ook naar België.

Zeeman benadrukt de goede kwaliteit van de tweedehands kleding en presenteert deze als 'slimme keuze'. Credits: Zeeman

Kiki Hagen neemt plaats op de stoel als directeur bij Collectief Circulair Textiel

Het Collectief Circulair Textiel benoemde in november Kiki Hagen als directeur. Haar eerste doel is om een ketensamenwerking te creëren die niet alleen voldoet aan de aankomende wettelijke UPV-eisen, maar die actief bijdraagt aan een toekomstbestendige textielindustrie met een verminderde ecologische impact.

Geen nieuw leder en dons meer bij C&A vanaf juli 2025

C&A besloot geen leder en nieuwe dons meer te gebruiken in haar toeleveringsketen vanaf juli 2025. De modeketen schrapte eerder al het gebruik van bont, angora en mohair. Daarmee zet C&A in op de verdere verduurzaming van haar toeleveringsketen. De modeketen liet ook weten dat alle tassen inmiddels vegan zijn en dat sommige producten als het logo “Peta-Approved Vegan” dragen.

Europese Raad neemt wet die ban legt op producten gemaakt onder dwangarbeid aan

Het is het laatste groene licht dat nog moest worden gegeven: De Europese Raad neemt de wet die een ban legt op producten gemaakt onder dwangarbeid aan. Dankzij deze wet wordt het aanbieden en exporteren van dergelijke producten aan banden gelegd binnen de EU. Het zal nog wel even duren voordat de wet wordt gehandhaafd, want de wet gaat pas in drie jaar nadat de wet van kracht gaat.