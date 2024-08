'Very demure, very mindful': De nieuwste Tiktoktrend uitgelegd in Resort SS25-looks

De 'demure'-trend is als bij toverslag opgedoken op socialemediaplatforms en heeft een cultureel gesprek op gang gebracht.

De virale verspreiding begon met de beauty-influencer Jools Lebron, die op 5 augustus 2024 een bericht plaatste over het doen van make-up voor op het werk op een "bescheiden en respectvolle" manier. Ze gebruikt ook graag de woorden "schattig" en "klassiek". Lebron (die een transgender vrouw is) vertelde 'CBS Mornings'.

"Jouw ingetogenheid is wat het voor jou betekent. Het is rekening houden met de mensen om je heen, maar ook met jezelf en hoe je je aan de wereld presenteert." Het is een ironische esthetiek die momenteel erg populair is. Dus terwijl we het Resort-seizoen van 2025 afsluiten, volgen hier 10 looks die "heel bescheiden, heel attent, heel klassiek, heel schattig" zijn.

Adeum: ontwerper, Hanako Maeda

Adeam SS25 Credits: Adeam SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 3: een lichtroze coltrui van wol en een tule rok met beige Mary-Janes met een plateauzool.

Armarium: ontwerper, Giorgia Gabriele

Armarium Resort 25 Credits: Armarium Resort 25/©Launchmetrics/spotlight

Look 5: een beige jack van geborsteld katoen met een rits en een skinny witte broek. Rode slingbacks met een langwerpige vierkante neus maakten de look compleet.

Zuhar Murad

Murad SS25 Credits: Murad SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 3: een satijnen blouse met een saliegroen patroon, een sjaalkraag en bijpassende wijde broek en hetzelfde in het wit aan de linkerkant.

Alejandra Alonso Rojas

Rojas Resort SS25 Credits: Rojas Resort SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 12: een lange satijnen jurk met een sjaalkraag en lange mouwen in 'Yves Klein'-blauw. Zilveren oorbellen en blauwe satijnen pumps maakten de look compleet.

Ferrari: ontwerper, Rocco Iannone

Ferrari Resort 25 Credits: Ferrari Resort 25/©Launchmetrics/spotlight

Look 38: een enkellange jurk met een sarong-strik aan de voorkant in beige en een geschetste paardenprint in blauw. Accessoires waren onder andere zilveren sieraden, een zonnebril met spiegelglazen, een klein olijfgroen handtasje en zilveren sandalen.

Bibhu Mohapatra

Mohapatra Resort 25 Credits: Mohapatra Resort 25/©Launchmetrics/spotlight

Look 8: een printjurk in grijstinten onder een bijpassende kraagloze jas werd getoond met zwarte leren handschoenen, zwarte kousen en oranje sandalen.

Victoria Beckham

Victoria Beckham Resort 25 Credits: Victoria Beckham Resort 25/©Launchmetrics/spotlight

Look 9: een jurk met een diep V-hals gebreide top in aubergine en een wikkelrok met een split in mintgroen. Een gestructureerde handtas in auberginekleurig geperst leer en lichtblauwe sandalen met een kooi aan de voorkant maakten de look compleet.

Luisa Beccaria

Luisa Beccaria Resort 25 Credits: Beccaria Resort 25/©Launchmetrics/spotlight

Look 14: een lange theejurk met ingewikkeld borduurwerk en lichtroze schoenen met een dubbele band en een plateauzool.

Givenchy: ontwerper, Susanna Venegas

Credits: Givenchy Resort 25/©Launchmetrics/spotlight

Look 7: een korte jas met een grote strik bij de hals en een ruitpatroon, gecombineerd met Mary Janes met een luipaardprint.

Elie Saab

Elie Saab Resort 25 Credits: Elie Saab Resort 25/©Launchmetrics/spotlight

Look 13: een witte gebreide jumpsuit met een zwarte stippenprint, vier zakken en grote knopen werd getoond met een handtas van wit leer en dezelfde gebreide stof.