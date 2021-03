Vijf highlights van Paris Fashion Week FW21, in video’s

Vandaag is alweer de voorlaatste dag van de Paris Fashion Week herfst-winter 2021-2022, waarin modemerken hun damescollecties voor het aankomende najaar presenteerden. De modeweek vond wederom vrijwel helemaal online plaats. Sommige merken verzorgden livestreams, andere maakten collectievideo’s. FashionUnited licht er enkele hoogtepunten uit. Wat blijkt: leegte, nostalgie en intimiteit zijn terugkerende thema’s.

Xuly.Bët

Aan het begin van de vijf minuten durende video van Xuly.Bët beweegt de camera zich in afzonderlijke shots door het donkere, betonnen gebouw waarin de productielocatie van het merk is gevestigd, om terecht te komen bij de naaimachine van ontwerper Lamine Badian Kouyaté. Ongehaast schuiven zijn handen de stof onder de machine door, terwijl hij spreekt over de totstandkoming van zijn collecties. De najaarscollectie 2021 is een eerbetoon aan zijn moeder, vertelt hij, die Russische poppetjes verzamelde en graag Quality Street-snoepjes at. Beide zijn in de collectie terug te zien: de uitgesproken, schulpachtige volumes doen denken aan de matroesjka’s, de roze en blauwe metallic accenten aan glanzende snoeppapiertjes.

De tweede helft van de film speelt zich af in de wijk Ivry-sur-Seine, net buiten de Parijse ring, waar het atelier van Kouyaté zich bevindt. Op verlaten pleinen, tussen hoge, brutalistische gebouwen, toont choreograaf en danser Fatou Diarra een silhouet uit de collectie: een smalle legging en trenchcoat.

Chanel

Van het ene verlaten Parijs naar het andere: de modellen van Chanel lopen in de collectievideo eveneens door uitgestorven straten, gefilmd in nostalgisch zwart-wit. Ze wandelen van hun voordeuren naar de Parijse club Castel, waar ze zich in boudoir-achtige ruimtes voorbereiden op een catwalkshow. Er blinken juwelen en kralengordijnen, er wordt zachtjes gepraat en gelachen. De sfeer is relaxed en intiem, alsof de modellen zich voorbereiden op een avond uit, in plaats van een mediaspektakel. De collectie is van eenzelfde soort ontspannenheid. Voor het najaar ontwierp Virginie Viard losse broeken, wijde jasjes en zachte mantels - maar dan wel uitgevoerd in glitterstoffen. De collectie lijkt een voorbode voor het jaar 2021: van de bank naar de club (al dan niet met negatief coronatestbewijs), en terug.

Christian Wijnants

Ook de Belgische ontwerper Christian Wijnants koos de leegte als decor voor zijn collectiepresentatie. Hij organiseerde een catwalkshow in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, dat de afgelopen tien jaar gesloten was voor renovatie. In de film zijn de zalen nog leeg, het geluid van grote blokhakken galmt door de gangen. Het kleurenpalet van de collectie sluit aan bij de verse roze en groene muurverf op de wanden, de grafische lijnen weerspiegelen het visgraatpatroon in de houten vloeren van het museum. De silhouetten lijken te verwijzen naar de kunstwerken van Vlaamse primitieven die binnenkort weer in het museum te zien zullen zijn, met hun lange lagen en hoofddeksels gebaseerd op de middeleeuwse kaproenen.

Ester Manas

Net als Xuly.Bët ging ontwerper Ester Manas met haar collectiepresentatie in op de intieme banden met familie, in het bijzonder zussen - een term die, twee dagen voor Internationale Vrouwendag, ruim interpreteerde. In haar korte film ‘Soror’ spreken zestien verschillende vrouwen, van top tot teen gehuld in Manas’ najaarscollectie, over sisterhood als de onderlinge verwantschap tussen vrouwen. Manas’ collectie is een viering van stoere, aanwezige vrouwelijkheid, in de vorm van uitgesproken silhouetten met grote volumes, ingesnoerde tailles en handtassen met hartjes, romantisch en pantserachtig tegelijkertijd.

Ninamounah

Op een andere manier intiem was de najaarscollectie 2021 van het Nederlandse Ninamounah, met de titel ‘Seduce Me’. Voor de collectie liet Langestraat zich inspireren door paringsrituelen. Op pakken van fluweel en lakleer zijn op kruishoogte fallusachtige uitsteeksels bevestigd, en ook zijn de tassen met menselijke genitaliën van Stef van Looveren terug. Maar het thema komt ook op abstractere wijze naar voren: in combinaties van romantische, ronde vormen en juist meer agressieve, hoekige schouders en grote volumes, pastelkleuren en hard zwart en rood, en in de vreemde, hypnotiserende loopjes van de modellen die doen denken aan dierlijke paringsdansen. Dankzij het trage tempo van de film kan de kijker het uitmuntende vakmanschap van Langestraat bewonderen.