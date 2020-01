Waarom een fashion ERP systeem essentieel is voor omnichannel

Je ERP systeem is de kern van al je bedrijfsinformatie. De consistentie die je klanten over alle kanalen verwachten, begint bij het efficiënt vastleggen en kunnen delen van informatie. In dit artikel beschrijft Fashion ERP-leverancier Reflecta Automation de drie top thema’s die worden verwacht in omnichannel, wat je bedrijf daarvoor moet doen en hoe je fashion ERP je daarbij kan helpen.

Gestroomlijnde omnichannelverkopen

Volgens een recent onderzoek van BigCommerce.com geeft 67 procent van de millennials en 56 procent van de Gen X'ers er de voorkeur aan om online te zoeken en te kopen. En volgens Forrester begint 1,5 biljoen dollar aan detailhandelsverkopen online en eindigt deze in de winkel. Dit betekent dat om verzekerd te zijn van succes, retailbedrijven aanwezig moeten zijn in meerdere online en offline kanalen. Dit ziet er echter gemakkelijker uit dan dat het gedaan is. Een echte omnichannelervaring betekent niet alleen verkopen in meerdere kanalen, maar ook het bieden van een consistente look en feel, evenals een consistente prijsstelling en klantervaring.

Consistente prijzen

Het eerste waar je rekening mee moet houden is de omnichannelprijsstelling. Dit betekent dat je je klanten in realtime consistente prijsinformatie over de verschillende kanalen heen moet geven. Deze strategie zorgt voor een goede klantervaring en neemt veel van de aankoopbelemmeringen weg.

Online kopen, ophalen en terugsturen via de winkel

Een populaire strategie is het kopen van artikelen online en het ophalen van artikelen in de winkel. De meest voorkomende reden die door klanten wordt aangegeven, is het vermijden van verzendkosten (73 procent), terwijl anderen aangeven dat een artikel direct nodig is. Hoewel het aanbieden van een instore pick-up optie kan voelen als extra werk, zorgt het tevens voor meer mensen in de winkel en kans om meer te verkopen.

Diezelfde logica is van toepassing op het terugsturen van online gekochte artikelen. Klanten vinden het prettig dat als ze iets dat ze online gekocht hebben, ze het kunnen retourneren hoe en waar ze dat willen.

Bestellen in de winkel uit online voorraad

Klanten kunnen ook naar de winkel komen zonder de website te raadplegen. Het kan zijn dat ze een specifiek artikel willen dat in de winkel niet meer op voorraad is. Het is daarom raadzaam om de mogelijkheid te bieden om online voorraad vanuit de winkel te laten bestellen en deze naar de gewenste bestemming te laten verzenden.

Hoe helpt een fashion ERP systeem hierbij?

Een fashion ERP geeft je de mogelijkheid om je artikelen in één centraal systeem te beheren. Dit betekent dat de prijzen voor verschillende kanalen in één interface kunnen worden vastgelegd en gemanaged. Aan je fashion ERP kun je tevens een scanningtool koppelen. Hiermee kunnen online bestelde producten snel voorbereid worden of geretourneerde artikelen direct in de voorraad geregistreerd worden.