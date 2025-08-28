Werken in de Mode: Ontdek werkgevers die de toekomst van de industrie vormgeven

Mode wordt gevormd door erfgoed, innovatie en de mensen die het tot leven brengen. Van Franse elegantie tot Amerikaanse sportswear iconen, van luxehuizen tot gedurfde streetwear spelers, elk merk draagt een uniek verhaal met zich mee, en elk biedt een andere manier om een carrière uit te bouwen. Achter tijdloze ontwerpen en trendsettende collecties staan teams van professionals die vakmanschap combineren met nieuwsgierigheid en passie met prestaties.

Voor diegenen die de volgende stap willen zetten, zijn de mogelijkheden net zo divers als de industrie zelf. In dit artikel belicht FashionUnited werkgevers die niet alleen de toekomst van stijl vormgeven, maar ook investeren in de groei en het welzijn van hun mensen.

Adidas

Werken bij adidas betekent bijdragen aan een merk dat sport inzet om levens te veranderen. Al meer dan zeventig jaar innoveert adidas op de sportvelden, met de missie ‘Through sport, we have the power to change lives’. Sport toegankelijker, inclusiever en duurzamer maken is de rode draad in alles wat het merk doet.

Credits: Adidas

Foot Locker

Bij Foot Locker stap je in een cultuur die sneakers tot een wereldwijde lifestyle verheft. Met meer dan 2.500 winkels is het merk marktleider en diep geworteld in de straatcultuur. Fans worden verrast met exclusieve collecties en digitale innovaties die de community voortdurend in beweging houden.

Credits: Foot Locker

Paprika

Paprika richt zich op vrouwen met maat 42+ en biedt kleurrijke collecties van natuurlijke stoffen die vaak lokaal geproduceerd worden. Mode die vrouwen helpt zichzelf te zijn en zich goed te voelen, staat voorop. Medewerkers maken deel uit van een merk dat authenticiteit, creativiteit en duurzaamheid combineert.

Credits: Paprika

Hunkemöller

Empowering, Inclusive en Inspiring zijn de kernwaarden die de werkcultuur van Hunkemöller vormgeven. Met een geschiedenis die teruggaat tot 1886 is het merk inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste lingeriemerken ter wereld, met meer dan 900 winkels in 19 landen. Hier bouwen medewerkers mee aan een merk dat vrouwen wereldwijd zelfvertrouwen en schoonheid geeft.

Credits: Hunkemöller

Shoeby

Wat in 1981 begon met één winkel in Den Bosch, groeide uit tot een modeketen met meer dan 240 winkels en een sterke webshop. Bij Shoeby draait het om familiegevoel, creativiteit en ambitie — een cultuur waarin diversiteit en eigenheid volop worden omarmd. Voor medewerkers is dit een omgeving waar samenwerking en talentontwikkeling vanzelfsprekend zijn.

Credits: Shoeby

My Jewellery

My Jewellery biedt een energieke omgeving waar meer dan 650 medewerkers samen werken aan een merk dat kracht en stijl uitstraalt. Creativiteit en ambitie gaan er hand in hand, terwijl het bedrijf gestaag groeit in binnen- en buitenland. Wie hier aan de slag gaat, draagt bij aan een merk dat mensen verbindt met mode en beleving.

Credits: My Jewellery

Costes

Voor medewerkers betekent werken bij Costes deel uitmaken van een merk dat modebeleving centraal stelt. De lifestylecollectie combineert stijl, kwaliteit en persoonlijke service, met een internationale uitstraling die past bij de moderne vrouw. Van day-to-night looks tot verrassende shopping experiences: Costes maakt het waar.

Credits: Costes

MR MARVIS

MR MARVIS biedt medewerkers de kans mee te bouwen aan een snelgroeiende internationale onderneming vol energie. Sinds de oprichting in 2016 groeide het Amsterdamse merk uit tot hét shorts-merk van Nederland, met de ambitie om wereldwijd marktleider in broeken te worden. Stijl en comfort vormen daarbij de basis van elk ontwerp.

Credits: MR MARVIS

