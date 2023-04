Zalando lanceert maat inclusieve schoenencollectie met zeven designermerken

Zalando zet opnieuw een stap in het streven naar diversiteit en inclusiviteit. Dit keer lanceert het op 8 mei een maat inclusieve schoenencollectie, waarvoor de online retailer samenwerkt met zeven designermerken. Dat maakt Zalando bekend in een persbericht.

Filling Pieces, Rejina Pyo, Holzweiler, MISBHV, Elleme, GCDS en Eckhaus Latta lanceren samen met Zalando een 14-delige collectie. "Alle merken hebben een verschillende stijl, maar zijn verbonden door de gedeelde visie om vooruitstrevend, inclusief en klantgericht te zijn. Ieder schoenontwerp is dan ook uniek en heeft een individuele stijl”, schrijft Zalando. De collectie is verkrijgbaar in de schoenmaten 35 tot en met 46.

Het idee van de maat inclusieve schoenencollectie kwam voort uit een gesprek met de Helsinki Pride-community, waarvan Zalando sponsor is. Het gesprek leidde tot het inzicht dat veel mensen in de queer-community moeite hebben om schoenen in hun maat te vinden, vooral als het gaat om statementschoenen, zo staat in het persbericht.

Het is voor kleinere designermerken soms lastig om extra schoenmallen buiten het typische maatbereik van 36 tot 41 voor damesschoenen aan te schaffen. Dat kost veel geld. Dus besluit Zalando de zeven designermerken een geldinvestering te geven voor de productie van schoenmallen voor inclusieve maten. “Met de nieuwe mallen kunnen de merken in de toekomst zelfstandig maat inclusieve collecties blijven creëren en meer merken inspireren om ook in hun voetsporen te treden”, schrijft Zalando.