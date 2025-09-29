Zeeman rectificeert diamant-campagne na kort geding

Discounter Zeeman heeft de tekst op de website omtrent de lab-diamant aangepast. Juwelier Gisser was een kort geding gestart tegen het Nederlandse bedrijf omdat het met de campagne de juweliers in diskrediet zou brengen. De zaak werd afgelopen vrijdag 26 september behandeld.

De campagne van Zeeman draaide om het tonen van de prijsverschillen als het ging om labdiamanten. Zeeman gaf in eerste instantie aan dat deze onnodig duur werden verkocht. De kleine labdiamant van Zeeman werd gezet in een zilveren hanger en verkocht voor 29,99 euro. De week dat de campagne uitkwam, was er veel onvrede onder juweliers. Velen gaven aan dezelfde hanger voor dezelfde prijs te kunnen maken.

Zeeman haalt prijsvergelijking labdiamant van website

Zeeman rectificeert nu dat de prijsvergelijking die het maakte in de eerdere communicatie niet representatief is voor het volledige aanbod op de markt. Zeeman meldt dat de formaat van de steen, het materiaal (zilver of goud), de hoeveelheid daarvan en de wijze van vervaardiging allemaal uitmaken als het gaat om de uiteindelijke prijs.

“Wij willen benadrukken dat het niet onze bedoeling is geweest om consumenten onjuist te informeren of een onvolledig beeld te geven van het prijsniveau van sieraden met lab grown diamanten bij juweliers. Naar aanleiding van ontvangen signalen hebben wij de eerdere prijsvergelijking verwijderd en deze rectificatie geplaatst, om eventuele onduidelijkheden over de prijzen van sieraden met lab grown diamanten weg te nemen”, aldus het bericht op de website van Zeeman