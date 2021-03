Zes trends op het gebied van sportkleding voor FW21

Ook in de sportsector heeft de pandemie ontwikkelingen versterkt die al eerder naar voren kwamen: Mensen willen de natuur in en daar profiteert de outdoorbranche van.

De situatie op de sportmarkt is tweeledig. Bedrijven gerelateerd aan sporten die het hele jaar door worden beoefend, zoals teamsport, fitness of zelfs zwemmen, maken momenteel moeilijke tijden door wegens gesloten sportlocaties en de anderhalvemeter-maatschappij. Andere sporten daarentegen zijn meer dan ooit in opkomst, zoals hardlopen, fietsen, outdoor- en wintersporten zoals langlaufen en skitochten, die individueel kunnen worden beoefend.

"Het buitenleven en de vrijheid die het biedt zijn nog nooit zo populair geweest," zegt Michael Horsch, VP product en marketing bij The North Face. "En daarmee komt een grotere vraag naar producten die je nodig hebt voor outdooractiviteiten." De industrie is er nog niet helemaal uit of deze trend zich zal voortzetten het komende winterseizoen 2021/22, de belangrijkste vraag is: hoe modieus of tijdloos moet men inkopen, en hoeveel? Deze onzekerheid vertaalt zich in het feit dat veel leveranciers hun orders nog niet hebben kunnen afronden en de deadline voor bestellingen met enkele weken hebben uitgesteld.

Algemene trend voor collecties: meer all-season wear

Al tijdens de eerste lockdown is de sportkledingindustrie begonnen met de aanpassing van haar collecties aan de bijzondere situatie, waarbij de fysieke winkels tot de nok toe gevuld zijn en de online verkoop uitstekend verloopt: Meer all-season wear is het devies, wat betekent dat er minder nieuwe producten worden ontwikkeld en er tegelijkertijd meer op wordt gelet dat collecties ook over de seizoenen heen op elkaar aansluiten.

Bij Salewa bijvoorbeeld is het aanbod all-season wear gestegen tot 75 procent; het doel is 80 procent. "Onze klanten willen niet elk jaar een compleet nieuw product, en ze willen vooral niet het gevoel hebben dat hun product eind december nog maar de helft waard is", zegt Stefan Rainer, chief sales officer van de Oberalp Group, waar de merken Salewa en Dynafit onder vallen. "Onze retailpartners hebben duidelijk gesignaleerd dat deze strategie een positief effect heeft op de waardevastheid van hun producten, en onze merken hebben daardoor gemiddeld een hogere brutowinst kunnen realiseren." Dit heeft ook tot gevolg dat er meer financiële middelen vrijkomen voor de ontwikkeling van innovaties op andere gebieden.

Wintersport ver weg van de drukte: skitochten, langlaufen en winterwandelen

Skitochten worden met de jaren populairder en deze populariteit ontwikkelde zich ook tijdens de Coronawinter in een bovengemiddeld tempo. "Veel mensen hebben deze winter het toerskiën ontdekt", zegt Thomas Unterweger, country sales manager Duitsland bij Ortovox. "We verwachten dat ze volgende winter weer willen gaan toeren en dan misschien een of twee extra uitrustingsstukken willen toevoegen, bijvoorbeeld rugzakken of nooduitrustingen zoals EHBO-kits."

Naarmate de vraag toeneemt, nemen ook de eisen toe die aan de collecties voor deze sport worden gesteld, met als gevolg verfijndere combinaties van materialen, pasvormen en functionaliteiten. Ortovox presenteert bijvoorbeeld een warme skitourjas van zeer technisch Pertex Quantum-materiaal, terwijl aan de binnenkant Swisswool Black, de zeldzame wol van het zwarte schaap uit de Zwitserse Alpen, wordt gebruikt in verschillende gramgewichten - aangepast aan de warmtebehoefte van de verschillende lichaamsgebieden.

Deze zogenaamdebody mapping is ook een van de aandachtspunten van Schöffel. "We hebben de producten zo ontwikkeld dat ze optimaal bij de activiteit passen en de juiste materialen op de juiste lichaamsdelen worden gebruikt", vertelt Gesa von Kerkhoff, hoofd productmanagement, material sourcing en design bij Schöffel.

Daarnaast maakt winterwandelen een comeback, net als langlaufen, dat al jaren een gestage groei laat zien - vooral onder jongere, sportieve doelgroepen.

Fietsen - ook in de winter

Al aan het begin van de pandemie was duidelijk dat het fietssegment een van de grote winnaars van de gezondheidscrisis zou zijn. Alleen al de Internetstores Group, met online shops zoals Fahrrad.de, verkocht in het hele boekjaar 2020 250.000 fietsen, meer dan ooit tevoren. Om aan de grote vraag te voldoen, huurde het bedrijf op korte termijn professionele wielrenners in als mecaniciens die door de lockdown hun beroep niet konden uitoefenen.

Veel merken vergroten nu hun betrokkenheid bij de fietsenmarkt, zoals Jack Wolfskin: "De vraag op dit gebied steeg al voor de pandemie, en we hebben een verdere stijging van de vraag waargenomen als gevolg van het coronavirus. De lancering van onze fietsproducten komt dan ook precies op het juiste moment." Ook outdoormerk Schöffel waagt zich aan deze markt door deze zomer voor het eerst fietskleding te lanceren. De eerste winterfietskleding volgt aankomend seizoen, want fietsen is van alle seizoenen.

Comfort en multifunctionaliteit zijn de nieuwe must-haves

Wie thuis gewend is geraakt aan het comfort van sweatshirts en joggingbroeken, wil niet meer zonder. Bij Peak Performance is de vraag naar comfortabele hoodies en basic-stijlen zo sterk gestegen dat het bedrijf aanzienlijk meer artikelen in deze categorieën heeft toegevoegd voor de komende winter. "Vanwege de sterke verkoopcijfers hebben we de producten in deze categorieën voor herfst/winter 2021 aanzienlijk verhoogd en de bestaande assortimenten uitgebreid met kleuropties," vertelt Sara Molnar, CEO van Peak Performance.

Ook multifunctionele producten zijn erg in trek, mede vanwege hun duurzame eigenschappen. "We hebben geprobeerd meerdere gebruiksmogelijkheden in de collecties te verwerken," zegt Gesa von Kerkhoff van Schöffel. Niet alle consumenten willen voor elke activiteit een aparte outfit. "In het algemeen heeft de pandemie ook een terugkeer naar een bewuster koopgedrag teweeggebracht. De belangrijkste vraag is: wat heb ik echt nodig?", aldus Markus Schelkle, verkoopleider bergsport Duitsland bij Vaude.

Retro vibe: sportkleding in de jaren '80

Grote logo's, boxy cuts en opvallende colour blocking spelen een belangrijke rol in de huidige modetrends, maar vinden hun oorsprong in de sportkleding van de jaren '80. Veel klassieke sportmerken zoals Fila, Ellesse, Elho en Champion vieren een comeback met hun vroege ontwerpen. Retro looks zullen ook in de komende wintercollecties opduiken. Bijvoorbeeld opvallende zakken, colour blocking en oversized donsjassen, die dankzij nieuwe isolatiematerialen - bijvoorbeeld van Thermore - nu ook met synthetische vullingen kunnen worden gevuld.

Het Japanse skimerk Goldwin heeft tien zakken op de voor- en achterkant van zijn jas geplaatst en gebruikt ook "Kodenshi-dons", dat dankzij een infraroodeffect met keramische deeltjes veel warmte vasthoudt en zelfs als het nat is zijn vorm behoudt. Roze tinten en paars worden modieuze highlightkleuren, bijvoorbeeld bij Peak Performance, Jack Wolfskin, Schöffel of Burton. Ook outdoormerk Jack Wolfskin, dat dit jaar zijn 40-jarig jubileum viert, grijpt terug op zijn beginjaren. Voor de nieuwe wintercollectie heeft het merk zijn toevlucht genomen tot het bedrijfsarchief en presenteert nostalgische materiaalcombinaties, tijdloze klassiekers en moderne retrostukken - terugblikkend qua 'look' en vooruitkijkend qua prestaties.

Evoluerende duurzaamheid wordt de nieuwe norm

De echte vernieuwingen voor de wintercollecties 2021/22 vinden plaats op één gebied in het bijzonder: duurzaamheid. Geen enkel bedrijf kan meer zonder serieuze verdere ontwikkelingen op dit gebied. Zo presenteert Ortovox voor de komende winter voor het eerst een freeride-collectie die volledig klimaatneutraal zal zijn, van rugzakken tot kleding tot handschoenen. Vaude kondigde aan dat voor de wintercollectie voor 2021/22 de helft van alle producten al gemaakt is van biobased of gerecycled materiaal. Ook wordt een nieuw soort isolatiemateriaal gebruikt dat dezelfde eigenschappen heeft als dons, maar volledig van gerecycled materiaal is gemaakt.

Salewa ziet voor zijn jassen volledig af van synthetische isolatiematerialen en gebruikt - naast dons - uitsluitend wol uit Tirol. "Hier zijn we erin geslaagd om de wol van bergschapen, die voorheen vanwege de krassende eigenschap alleen als afvalproduct werd behandeld, te verfijnen en te verrijken met reflecterende mineralen", legt Stefan Rainer van Salewa uit. Dit heeft de bergboeren een nieuwe bron van inkomsten opgeleverd. Fjällräven experimenteert ook met nieuwe materialen en brengt zijn culttas Kånken voor het eerst op de markt als "Tree-Kånken", gemaakt van de plantaardige grondstof Pine Weave. Met name waterbesparende verftechnieken zijn uitgebreid, het aandeel gerecyclede materialen is toegenomen en milieuonvriendelijke PFC-coatings zijn verminderd of zelfs helemaal verdwenen.

Duurzaamheid geldt ook voor de verpakking: Jack Wolfskin wil vanaf komende winter bijna alle kledingproducten in gerecyclede polyzakken leveren. Silicagelzakken zullen dan tot het verleden behoren.

Een verschuiving in levensstijl: Opkomst van de stedelijke buitenmens

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens verwerkt en vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.