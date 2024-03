Zilverkoorts, Wilde Westen & down to earth: Streetstyle trends van het FW24 modeseizoen

Terwijl het herfst/winter seizoen 2024 van de 'Grote Vier', de toonaangevende modeweken in Londen, New York, Milaan en Parijs, nog aan de gang is, is het nu al mogelijk om duidelijke trends te identificeren waar de genodigden van elk van de catwalkshows zich op richtten.

Of het nu ging om een duidelijke toewijding aan de metallic kleur zilver, een oversized tas als constante metgezel, de heropleving van de Western stijl of het herwinnen van het comfort van outfits met platte schoenen - de bezoekers van de AW24 modeweken bewezen eens te meer dat het niet alleen de catwalk is waar mode enthousiasme wordt opgewekt.

Zilverkoorts

Bij stralend weer weerkaatst het de zon en creëert het stralende momenten; in de winterse mist zorgt het nog steeds voor heldere vlekken: zilver was dit seizoen een bijzonder populaire kleurkeuze. Gedragen voor feestelijke gelegenheden vanwege zijn aanpassingsvermogen, maar ook indrukwekkend in een casual alledaagse look.

Modeliefhebbers droegen jurken in de trendy kleur, die net dat beetje extra kregen door speciale kenmerken zoals delicate uitsnijdingen in het materiaal. Zilver kon ook casual gecombineerd worden met grijze knusse knitwear, een oversized bril of speelse haaraccessoires. Het droeg zelfs bij aan een comfortabele kantoorlook, waarbij een bessenkleurige trui, een kleurgecoördineerde tas en 'Gazelle'-sneakers van de Duitse sportgigant Adidas werden gecombineerd.

Niets nieuws in het Westen

Nadat er in januari tijdens de Pitti Uomo-modebeurs in Florence een stortvloed aan streetstyle uit het Wilde Westen was gespot, vierden cowboys slechts een paar weken later hun grote comeback. De nieuwste muziekrelease van de Amerikaanse zangeres Beyoncé 'Texas Hold 'Em' en haar bijbehorende campagne met cowboyhoeden hebben de heropleving van het modefenomeen waarschijnlijk versneld.

Een verscheidenheid aan leren laarzen en jassen met speelse franjes verscheen in de straten van Londen, Parijs, Milaan en New York, vaak gecombineerd met korte spijkerjurken of zwarte broeken. Bontjasjes met koeienhuidlook en recht gesneden, laag uitgesneden jeans brachten samen met cowboyhoeden en ongetemde krullen de flair van het Wilde Westen naar de grote steden.

Monochrome looks

'Quiet luxury' heeft zijn sporen nagelaten: na jaren van decadentie in de mode zet de trend naar elegant minimalisme door. Naast subtrends zoals het 'latte' kleurenpalet geïnspireerd op koffie of het verlangen naar individuele tailoring, ligt de focus dit seizoen op outfits die qua kleur nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd. Spannende contrasten worden bereikt door de gebruikte materialen.

Een sneeuwwitte outfit bestaande uit een blazer en een broek met hoge taille werd gekruid met een korte gebreide trui. Vierkante oorbellen en een oversized zonnebril maakten de look af. Een fuchsiakleurige jas van gefreesde wol zorgde voor een stralend moment, afgemaakt met een broek in dezelfde tint en enkellaarsjes met luipaardprint. De materialenmix werd voortgezet in combinaties van jersey en leer of satijn en mesh, met contrasterende schoenen als kleuraccenten.

Schouderbedekkend

Fans van de jaren 90 opgelet! Truien voor de koudere uren worden over de schouders gedrapeerd en doen denken aan een modieus tijdperk van de Britse royalty prinses Diana of de Amerikaanse cultklassieker 'Fresh Prince of Bel-Air'. Of hij nu bij het sleutelbeen wordt geknoopt of openlijk over de rug en het bovenlichaam wordt gedragen, de knuffelige metgezel ziet er meestal elegant uit. Sportieve elementen zoals de toevoeging van sneakers of oversized blazers zorgen voor een terugkeer naar nonchalance.

Bezoekers van de catwalkshows lieten zien hoe je een beigekleurige trui over een donkerbruin pak draagt. Sneakers en een gewatteerde tas van het Italiaanse luxe modehuis Miu Miu zorgden voor een frisse touch. Een volledig witte merinowollen trui werd gedragen met een overhemd, een pilotenbril en cornrows. Een kanten blouse, parelarmband en leren enkellaarsjes stonden garant voor een elegante kantoorlook.

Down to earth

Na duizelingwekkende hoogte, is de platte schoen dit seizoen zelfs geschikt voor evenementen. In plaats van te lijden onder schoonheid, werd comfort in de schijnwerpers gezet, zodat je zelfs tijdens de modeweken verzekerd bent van ontspannen momenten en gezonde voeten.

Maar als het aankomt op het kiezen van een platte schoen, wenden modeliefhebbers zich tot merkklassiekers zoals een grof model van het Deense label Ganni, de met kristallen bezette versie van het Franse modehuis Alaïa of de met studs bezette versie van Prada-zusje Miu Miu. Hier is het de ongebruikelijke combinatie die individualiteit creëert. Het gebruik van een witte panty, een lange jas met koeienhuidlook, een leren outfit of een statement tas onderscheidt je uiteindelijk van de massa.

Constante metgezellen

Afwegen welke persoonlijke items je in kleine tassen moet stoppen is verleden tijd. Dit seizoen richten dragers zich op oversized modellen die zo ruim zijn dat ze geen souvenirs meer hoeven te missen - ongeacht of ze nodig of overbodig zijn.

In lijn met de 'Mob Wife'-esthetiek was er een combinatie te zien van een lichte jas van imitatiebont met een XXL krokodillentas en zwarte Mary Janes. Een geel model breekt de overwegend zwarte look van een jurk, leren jack en laarzen. Voor een 'double denim' look werd een grote denim schoudertas gecombineerd met een donkerblauwe denim broek en contrasterende stiksels.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.