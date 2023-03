‘14,5 miljoen mensen bezochten Westfield Mall of the Netherlands in 2022’

Winkelcentrum Mall of the Netherlands trok in 2022 circa 14,5 miljoen bezoekers. Dat zegt Jurn Hoeksema in een interview met nieuwsplatform RetailTrends. Hoeksema is operationeel directeur Noord-Europa bij Unibail-Rodamco-Westfield, de eigenaar van het winkelcentrum.

De Mall of the Netherlands, ook bekend als de Westfield Mall of the Netherlands, opende in maart 2021. De eerste maand waren de bijna driehonderd winkels in het complex alleen nog op afspraak open, maar in mei en juni werden er al een miljoen bezoekers per maand geteld. In 2022 lag het gemiddelde op 1,2 miljoen bezoekers per maand.

“We kijken ongelooflijk trots en tevreden terug,” zegt Hoeksema in het interview over de afgelopen twee jaar. “We denken dat de relevantie van dit product voor Nederland inmiddels echt wel is aangetoond.”