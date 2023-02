Aantal faillissementen daalt in januari, handel telt meest failliet verklaarde bedrijven

In januari werden 260 bedrijven en instellingen failliet verklaard, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen.

De handelstak telt 48 failliet verklaarde bedrijven in januari. Dat is evenveel als een maand eerder. Hoeveel bedrijven actief waren binnen de modebranche is niet bekend.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven ligt in januari dertien procent lager dan in december 2022. Toen vielen er 225 faillissementen.

In januari ging stoffenwinkel Jan Sikkes failliet. Het familiebedrijf vroeg zelf het faillissement aan, omdat de directie geen kansen meer zag om de onderneming winstgevend te maken. Tot en met 11 februari hield het bedrijf een opheffingsuitverkoop.