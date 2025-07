Ace & Tate opent nieuwe winkel in Amersfoort

Het Nederlandse brillenmerk Ace & Tate opent een nieuwe winkel aan de Krommestraat 17, midden in het centrum van Amersfoort. Het is de eerste winkelopening sinds de komst van Lex van de Vliet als algemeen directeur van het merk.

De keramische tegels, ontwikkeld in samenwerking met Palet Company, vormen een opvallend element in het winkelinterieur.

Van de Vliet noemt de winkel “compact, maar met veel karakter, in een van de leukste straatjes van de stad.” Hij vervolgt: “Na een reeks internationale openingen zijn we ontzettend blij om weer een nieuwe winkel in Nederland te openen – en dan ook nog in het prachtige Amersfoort. Voor mij is dit de eerste nieuwe winkelopening, en er volgen er zeker nog veel meer.”

Met deze locatie komt het totaal op 24 winkels in Nederland en 83 in Europa. Het persbericht onderstreept dat er meerdere winkelopeningen gepland staan voor dit jaar en volgend jaar.