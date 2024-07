Adidas sluit Europese Terrex-winkels

Na de sluiting van de Terrex-winkels in München (Duitsland), sluit Adidas in september ook de vestiging in Salzburg (Oostenrijk). De outdoorwinkel van Adidas in Salzburg, die ook de tweede Europese Terrex-winkel markeerde, opende pas vorig jaar.

Adidas bevestigde de aankomende sluiting aan FashionUnited. De werknemers zijn al op de hoogte gebracht en er is geprobeerd om de betrokkenen in staat te stellen in de Adidas-winkel te blijven werken.

De sluiting van de tweede Terrex-winkel in korte tijd roept echter vragen op over de toekomst van met name het outdoorconcept. Met uitzondering van een pop-up in Chamonix, Frankrijk, zal er in de toekomst geen standalone stationary winkel meer zijn in Europa, maar Adidas verwijst naar de twee factory outlets in Brunnthal (Duitsland) en Piding (Duitsland) en de eigen online shop. De producten zullen daar in de regio's verkrijgbaar blijven. Er zijn ook plannen om de samenwerking met partners en retailers uit te breiden.

Het in februari 2023 gestelde doel om de aanwezigheid van het merk in het Alpengebied uit te breiden en Adidas Terrex voor consumenten tot leven te brengen, lijkt voorlopig echter in de ijskast te zijn gezet. Tot nu toe lijkt slechts één Terrex-winkel gespaard te zijn gebleven van de sluitingen. De outdoor-tak van Adidas is nog wel vertegenwoordigd in Kitsilano, het outdoorcentrum van Vancouver, Canada.