Allbirds landt in Amsterdam: opent eerste Nederlandse winkel in de Negen Straatjes

Allbirds, het duurzame schoenenmerk uit San Francisco, landt met een eigen winkel in Amsterdam. Dat is te lezen in een persbericht van Spice PR, dat het merk vertegenwoordigt. De opening van de winkel, gevestigd in een sfeervol pand met retro gevel in de Negen Straatjes, staat gepland voor donderdag 18 juni. Het is de eerste winkel van het merk in Nederland.

Allbirds heeft al sinds juli 2019 een Nederlandse webshop . Het afgelopen jaar steeg in Nederland de vraag naar de minimalistische sneakers van het merk, evenals elders in Europa. Na recente winkelopeningen in Londen en Berlijn is nu Amsterdam aan de beurt voor een eigen filiaal. In de winkelruimte van zeventig vierkante meter - een ‘strakke, cleane en uniseks ruimte’, zoals deze in het persbericht wordt beschreven - kunnen klanten vanaf donderdag terecht voor de collecties van Allbirds, en om meer te leren over de materialen die het merk gebruikt.

Allbirds maakt sportschoenen, sneakers, bootschoenen en sokken voor dames en heren van natuurlijke en gerecyclede materialen. Het bedrijf, opgericht door voormalig topsporter Tim Brown biotech-ingenieur Joey Zwillinger, debuteerde in 2014 met een milieuvriendelijke sneaker gemaakt van merinowol. Deze werden populair bij de techfanaten van Silicon Valley en bij beroemdheden als Barack Obama, Emma Watson en Oprah Winfrey. Al snel volgden nieuwe varianten gemaakt van materialen als Tencel, Trino™ (een mengsel van merinowol en eucalyptusvezel) en Sweetfoam™ (gemaakt van suikerriet), waarvan de laatste twee door Allbirds zelf werden ontwikkeld.

Het bedrijf neemt duurzaamheid serieus: niet alleen wat haar producten betreft, maar ook in haar winkels. De schoenendozen van het merk zijn voor negentig procent gemaakt van gerecycled karton, en er is veertig procent minder materiaal voor gebruikt dan bij traditionele verpakkingen. De winkeltassen zijn van gerecycled papier, de bonnen worden digitaal verstuurd om papier te besparen, en de winkel is volledig voorzien van groene energie. Dit alles leverde Allbirds meerdere duurzaamheidscertificaten op, waaronder het B Corp-certificaat voor bedrijven die voorlopen op het gebied van duurzaamheid en transparantie.

Allbirds viert opening eerste Nederlandse winkel met speciale sneaker

In de winkel in Amsterdam zal niet alleen de vaste collectie beschikbaar zijn, maar ook een speciale editie die alleen in Nederland verkrijgbaar is: de Dutch Canvas Tree Runner, een uitvoering van Allbirds’ klassieke sneaker van eucalyptusvezel. De schoen wordt geleverd met drie verschillende kleuren veters die verwijzen naar Nederlandse iconen: felroze voor de Keukenhof, een karameltint die aan stroopwafels doet denken, en een donkerblauwe kleur die refereert aan de Amsterdamse grachtenpanden.

De winkel in Amsterdam is de negentiende winkel van Allbirds; het merk heeft, naast Londen en Berlijn, ook vestigingen in onder meer San Francisco, New York, Tokio, Shanghai en Auckland. Prijzen voor Allbirds-schoenen beginnen vanaf 110 euro.