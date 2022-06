Ankorstore lanceert Ankorstart: ondersteuningsprogramma voor beginnende retailers

B2B-marktplaats Ankorstore lanceert een project om beginnende onafhankelijke winkeliers op weg te helpen. Via Ankorstart, zoals de naam luidt, wil Ankorstore tegen het einde van dit jaar vijfduizend oprichters van winkels helpen om succesvoller te ondernemen. Dat is te lezen in een persbericht van het bedrijf.

Binnen Ankorstart worden jonge ondernemers gesteund in het hele traject dat bij het opzetten van een winkel komt kijken: van de ontwikkeling van een retailconcept tot de daadwerkelijke winkelopening, en daarna het continu monitoren van het bedrijf en het verfijnen van het assortiment.

Daarvoor biedt Ankorstore beginnende winkeliers verschillende zaken. Zo kunnen beginnende winkeliers bij Ankorstore terecht voor advies over bijvoorbeeld mogelijke bedrijfsmodellen of opties voor assortiment en bevoorrading. Daarnaast kunnen de aspirant-retailers via Ankorstart gebruik maken van het aanbod en de vaste diensten van Ankorstore, waaronder een relatief laag minimaal orderbedrag.

Aanmelden voor Ankorstart kan gratis via een speciaal ingerichte webpagina.