'AZ Factory opent pop-up-winkel annex showroom in Parijs, eerste fysieke retaillocatie'

AZ Factory opent op 21 juni een eerste pop-up-winkel in de Parijse wijk Le Marais, zo schrijft WWD op basis van een exclusief interview met CEO Mauro Grimaldi. Daarmee maakt het modehuis, dat de nalatenschap vormt van wijlen couturier Alber Elbaz, de stap van online naar fysieke retail.

In de pop-up-store, die open is tot en met 8 juli, zal de collectie worden verkocht die door Thebe Magugu voor AZ Factory werd ontworpen. Het werk van Ester Manas voor het modehuis wordt er aan inkopers en pers getoond. Tot slot zal designer Cyril Bourez er 35 looks onthullen die gebaseerd zijn op het oeuvre van Elbaz, maar gemaakt van typisch Amerikaanse vintage kledingstukken als Hawaii-shirts en sportieve sweaters. Kortom, de pop-up shop is feitelijk deels winkel, deels showroom en deels designcentrum.

AZ Factory wil ‘onafhankelijke creativiteit stimuleren’

De pop-up spiegelt tevens voor hoe AZ Factory zich zal ontwikkelen, aldus Grimaldi. De CEO noemde het initiatief een ‘tactiele ervaring van wat we in de toekomst met AZ Factory willen doen’. Grimaldi: “We willen onafhankelijke creativiteit stimuleren.”

Volgens Grimaldi zal AZ Factory in de toekomst ongeveer zes ‘productverhalen’ per jaar maken in samenwerking met gastontwerpers. Daar is het merk al mee begonnen: Magugu, Manas en Bourez waren de eerste drie. AZ Factory ondersteunt hun creatieve proces met financiering en distributie via kanalen als Net-a-porter en Farfetch.

Van 21 juni tot en met 8 juli zullen hun collecties voor AZ Factory dus ook in het echt te bewonderen zijn. Of er meer fysieke winkellocaties gaan komen, laat Grimaldi in het interview in het midden. Hij ziet AZ Factory als een ‘muterend initiatief dat zich aan verschillende situaties aanpast’, zegt hij. Maar dat de online shop zal blijven, lijkt zeker. Grimaldi: “We willen een mooie online shop worden waar je unieke collecties kunt vinden.”