Belgische retail zoekt naar oplossingen in tijden van lockdown

Antwerpen - Het Covid-19-virus is wel het laatste dat de wankele moderetail kon gebruiken. FashionUnited polste bij Belgische organisaties naar de teneur bij hun leden en wat de alternatieven zijn in tijden van lockdown.

Vanaf vandaag sluiten shoppingcentra en niet-essentiële winkels – waaronder moderetail – hun deuren. Dat past binnen de steeds verscherpende coronamaatregelen van de Belgische regering. Veel Belgische moderetailers stonden al onder druk door het veranderende winkellandschap, dit virus treft nu ook nog eens de hele wereldeconomie.

Veranderde mentaliteit

Sommige winkels verruimden hun openingsuren nog als reactie op de coronamaatregelen afgelopen weekend, maar al snel kwamen ze op die stappen terug. Ook Torfs verlengde de openingsuren op woensdag en vrijdag maar besloot gistermiddag om alle winkels een week te sluiten. Niet omwille van te weinig cliënteel maar vanwege de maatschappelijke druk. De sluiting kost de schoenenwinkel enkele miljoenen euro omzet. Voor de werknemers werd tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd. Unizo maakte vrijdag al een berekening van de impact van de verplichte – toen nog – weekendsluiting. “Op zaterdag draaien de winkels 35 tot 40 procent van hun weekomzet”, berekent directeur van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) Isolde Delanghe voor FashionUnited, “Vorige vrijdag zagen winkels hun omzet al met 60 à 70 procent dalen. We verwachten dat die trend zich zal doorzetten naar een algemene omzetdaling van 60 procent, alleen al door de weekendsluiting”.

Geannuleerde orders

Het winkelpersoneel op zijn beurt valt terug op 70 procent van hun loon. Alleen al afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag - nog maar de start van de maatregelen - kreeg HR-dienstengroep Liantis 2.000 aanvragen binnen van werkgevers voor tijdelijke werkloosheid, wist de krant De Standaard. FashionUnited polste bij Wendy Luyckx, PR van de Belgische Modefederatie Creamoda, naar de sfeer bij hun leden: “Ook de Belgische modemerken voelen nu al de druk. Retailers in binnen- en buitenland zeggen orders af. Merken staan daar vrij machteloos tegenover, een rechtszaak is duur en – zeker internationaal – erg omslachtig. Maar het is een mes dat aan twee kanten snijdt, zowel de kant van de merken als die van de retailer is begrijpelijk. Die laatste wil geen grote bestelling plaatsen die hij meteen aan dumpingprijzen zal moeten verkopen, eens de situatie keert”.

Rekensom

Veel zelfstandigen sloten dinsdag al op eigen houtje de deuren, ook op weekdagen. Belgische kledingketens als JBC en Zeb of labels als LolaLiza en luxe merk Delvaux wachtten eveneens niet op de verscherpte regels. “We verwachten dat steeds meer merken zullen beslissen om hun winkels te sluiten”, voorspelde Wendy Luyckx gisteren nog tijdens een gesprek met FashionUnited, “Het kan niet anders als de opgelegde regels niet worden nageleefd”. Ook Delanghe zag gisteren dat de situatie nog aan het veranderen was: “Veel winkels sluiten al vrijwillig, ik schat zowat de helft, andere wachten de volledige lockdown af. De mentaliteit onder winkeliers is al veranderd tegenover het weekend. Winkels wilden eerst nog op afspraak verkopen, nu doen ze dicht om klanten en personeel te beschermen, en natuurlijk ook zichzelf en hun gezin. Daarnaast is er uiteraard ook de financiële reden: als je de rekensom maakt van een beperkt publiek en de administratieve rompslomp om personeel op tijdelijke werkloosheid te zetten, de huur van de winkel enzovoort, dan is de rekensom snel gemaakt”, weet Delanghe, “Ik schat dat tegen het einde van de week alle retailers de deuren sluiten”. De regering hakte de knoop dus al sneller door.

Online oplossing

Online winkels blijven open, maar nu de economie tanende is, zullen klanten niet noodzakelijke aankopen uitstellen. Delanghe: “Consumenten hebben andere zorgen op dit moment. Bovendien hebben de kleine zelfstandigen nog niet allemaal een webshop. Maar we zien op dit moment, en verwachten ook niet echt, een grotere verkoop online.”

Ook Luyckx ziet dat: “Ik spreek tegen mijn eigen winkel, maar een nieuw paar schoenen is bij een lockdown geen prioriteit. De focus komt op de online verkoop te liggen, nu er nog verkocht kan worden dan is het via die weg. Creamoda adviseert om online aankopen bij Belgische webshops te doen, niet bij andere internationale spelers. Op die manier blijf je de lokale economie steunen”.

Creatief met quarantaine

“In elk geval spelen sociale media een steeds meer belangrijke rol om de communicatie met de klanten te onderhouden. Een mooi voorbeeld is knitwearlabel LNKNITS dat inzet op DIY en zelf te starten met breien. Ze bieden wol aan via de webshop en een gratis exemplaar van het boek ‘Goedgemutst’ (van oprichtster Ellen Kegels) bij een aankoop boven 50 euro. Er worden ook vaak extra kortingen en gratis verzending aangeboden. Creatief zijn zal inderdaad noodzakelijk worden en kan helpen maar we hebben op dit moment nog niet veel zicht op de creatieve initiatieven. Daarvoor is het nog iets te vroeg”, aldus Luyckx.

Info verzamelen

Nathalie De Schepper, PR & Communications Manager Flanders District of Creativity bevestigt dat: “We krijgen an sich nog niet veel vragen binnen. Veel bedrijven moeten door het sluiten van de fysieke winkels eerst een oplossing of regeling vinden voor hun winkelpersoneel of de papiermolen die daarbij komt kijken in orde brengen. We verwachten vanaf volgende week meer vragen, initiatieven et cetera”. Wat De Schepper wel ziet, zijn merken die inzetten op hun online business of winkels die private shopping sessies organiseren. “Ze delen het allemaal lustig op hun sociale media. Flanders DC verzamelt intussen alle corona-info voor creatieve ondernemers en werkt aan een live blog over creatieve initiatieven vanuit de sectoren die zo snel mogelijk online zal komen”.

Meer info over subsidies en overheidssteun voor Vlaamse ondernemers staat verzameld op de website van Vlaio, het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid.

Beeld:FashionUnited