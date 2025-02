'Bershka Rotterdam verhuist naar nieuwe locatie aan de Lijnbaan'

Bershka, onderdeel van de Spaanse Inditex-groep, heeft zijn winkel aan de Lijnbaan 52 in Rotterdam op 3 februari gesloten. Op 13 maart 2025 opent Bershka een nieuwe winkel aan Lijnbaan 102, in het oude pand van Hollister, meldt Indebuurt Rotterdam.

Rotterdam trekt steeds meer grote modebedrijven aan, zoals de flagshipstore van Zara, een ander merk in het portfolio van Inditex, die in 2023 zijn grootste winkel ter wereld opende in de havenstad. Door de verhuizing naar Lijnbaan 102 kan Bershka een breder assortiment aanbieden, met kleding en accessoires voor dames, heren en tieners, zo meldt Indebuurt Rotterdam.

Inditex, met merken als Bershka, Pull & Bear en Zara, gaf in december 2024 in een statement aan dat het zich richt op het verbeteren van de klantervaring en het behouden van talent. Het bedrijf onderstreepte dat winkelsluitingen en -openingen in Nederland deel uitmaken van hun strategie om te innoveren middels 'flagshipstores'. Dit zijn winkels die voorzien zijn van de nieuwste technologieën en die de klantervaring verbeteren. Daarnaast worden medewerkers van gesloten winkels een nieuwe functie aangeboden in andere vestigingen.