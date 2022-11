Bijenkorf-staking wordt protestmars in Rotterdam aankomende vrijdag

Medewerkers van de Bijenkorf leggen 11 november opnieuw hun werkzaamheden neer om te staken in Rotterdam, dat meldt vakbond FNV Handel in een persbericht. Het is de zesde stakingsdag van de Bijenkorf in korte tijd.

De geplande stakingsdag wordt ‘de mars met opgestroopte mouwen door Rotterdam’ genoemd in het persbericht. Daarnaast zullen er actieborden te zien zijn met de tekst ‘Sterker door strijd’ wat suggereert naar de wapenspreuk van Rotterdam. Dit keer lopen er niet alleen medewerkers mee. Collega’s uit andere winkels, trouwe klanten en betrokken Rotterdammers stropen hun mouwen op en lopen een protestmars door de binnenstad.

Het is niet de eerste keer dat de werknemers in Rotterdam staken. In oktober vond ook al een staking in de stad plaats waarbij medewerkers van de Bijenkorf Rotterdam, Amsterdam en Amstelveen aanwezig waren. Inmiddels hebben medewerkers van het warenhuis in Eindhoven zich ook bij de stakingen aangesloten.

De stakingsacties begonnen afgelopen september in Amsterdam. De Bijenkorf medewerkers staken voor een loonsverhoging van minimaal 10 procent. Op dit moment verdienen werknemers het minimumloon, wat neerkomt op zo’n 10,50 euro tot 12 euro per uur. Dat moet anders, vinden de medewerkers en vakbond FNV. Het loon moet minstens verhoogd worden met 14 euro per uur. Tot noch toe houdt de directie van het warenhuis vast aan een loonsverhoging van zes procent.