Binnenkijken bij de eerste fysieke winkels van plus size lijn Evoked Vila

Eerder deze week werd bekend dat de Deense Bestseller Group winkels gaat uitrollen voor de plus size lijn van modemerk Vila. De lijn heet Evoked Vila en werd vorig jaar al in 15 verschillende markten gelanceerd. Bestseller deelt nu met FashionUnited de eerste beelden van de Evoked Vila winkel in Randers.

In Denemarken zullen op korte termijn nog twee andere winkels van Evoked Vila openen. Dit zal gebeuren in Kolding eind augustus en in Odense begin september. Waarschijnlijk zullen dit niet de laatste winkels zijn die openen. Bestseller gaf eerder deze week al aan dat in Denemarken en de rest van Europa diverse partners een verzoek hebben ingediend om een fysieke Evoka Vila winkel te openen.

Evoked Vila richt zich op de vrouw tussen de Europese kledingmaten 44 en 56. Het merk levert vier collecties per jaar.

De eerste Evoked Vila winkel in Randers, Denemarken. Credits: Bestseller

