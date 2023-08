Deens modemerk Vila opent winkels voor plus size lijn Evoked Vila

De Deense Bestseller Group rolt winkels uit voor plus size lijn Evoked Vila. Het merk werd het afgelopen jaar al gelanceerd in 15 markten en maakt nu de stap naar fysieke retail. De eerste winkels zullen deze augustus en september openen in drie steden in Denemarken, zo is te lezen in een persbericht.

De winkels strijken neer in Odense, Kolding en Randers. Een shop-in-shop concept van Evoked Vila zal worden uitgerold in diverse Europese markten. Bestseller schrijft in het persbericht dat Evoked Vila voornamelijk goed is ontvangen in Duitsland, maar ook Zuid-Europa. Bestseller geeft ook aan dat het wellicht niet bij enkele fysieke winkels blijft in Denemarken. “In het buitenland en in de Deense thuismarkt hebben partners een verzoek ingediend om fysieke Evoked Vila winkels te openen.”

Evoked Vila biedt kleding in de maten 44 tot en met 56. Het merk kent 4 collecties per jaar. “Het is heel duidelijk voor ons dat vrouwen meer kleurrijke kleding willen, met diverse snitten, en dat de pasvorm heel belangrijk is voor de plus size categorie," aldus Ann Stolten Møller, creatief directeur bij Vila, in het persbericht. “In het verleden is er wellicht een tendens geweest van plus size merken om besluiten te maken namens vrouwen, maar we willen allerlei vrouwen erbij betrekken, ongeacht hun maat, zodat ze kleding kunnen dragen die ze willen en waar ze zich goed in voelen.” Evoked Vila werkt dan ook samen met diverse focusgroepen, zo schrijft het merk in het persbericht.