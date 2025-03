Binnenkijken: Extreme Cashmere opent pop-upwinkel in Seoul

Extreme Cashmere heeft vandaag een tijdelijke winkel geopend in Seoul, zo bevestigt een woordvoerder aan FashionUnited. Voor deze pop-upwinkel werkt het Nederlandse modemerk samen met het Koreaanse theemerk Tove, dat bezoekers mochi [een soort cake, red.] en thee aanbiedt.

Op Instagrambeelden is te zien dat de pop-upwinkel van Extreme Cashmere in de Zuid-Koreaanse hoofdstad drukbezocht is. Het merk, in 2016 opgericht door Saskia Dijkstra, staat wereldwijd bekend om zijn cashmere kledingstukken die allemaal één maat zijn en die het hele jaar door gedragen kunnen worden. Daarnaast speelt kledingonderhoud een belangrijke rol. Tijdens de afgelopen Paris Fashion Week opende Dijkstra in samenwerking met Miele de eerste cashmere spa ter wereld.

Extreme Cashmere blijft uitbreiden. Het merk heeft een showroom in Amsterdam aan de Herengracht en opent binnenkort een winkel aan de Utrechtsestraat. Eind 2024 opende het merk ook een tijdelijke winkel in New York City. Wereldwijd zijn de producten verkrijgbaar via 300 geselecteerde retailers en via het eigen e-commerceplatform.

Het adres van Extreme Cashmere in Seoul is Pop Hannam, B3, 240 Itaewon-ro, Yongsan-gu. De pop-upwinkel is geopend van 26 tot en met 30 maart 2025, dagelijks van 11.00 tot 20.00 uur.

Extreme Cashmere pop-up in Seoul Credits: Met dank aan Helena Gangi van Extreme Cashmere

Extreme Cashmere pop-up in Seoul Credits: Extreme Cashmere

Extreme Cashmere pop-up in Seoul Credits: Extreme Cashmere

Extreme Cashmere pop-up in Seoul Credits: Extreme Cashmere

Extreme Cashmere in Seoul Credits: Extreme Cashmere

De winkel in Seoul. Credits: Extreme Cashmere

Het Koreaanse theemerk Tove biedt bezoekers mochi en thee aan. Credits: Extreme Cashmere