Binnenkijken: H&M introduceert nieuw winkelconcept in Amsterdams Bonneterie-pand

H&M heeft de deuren heropend van de flagship-store in de Amsterdamse Kalverstraat. Na een verbouwing heeft de Zweedse keten een nieuw winkelconcept geïntroduceerd.

Met het vernieuwde retailconcept speelt H&M in op de lokale clientele. Zo zijn er lokale externe merken opgenomen in het assortiment en is het mogelijk om kledingstukken te personaliseren met prints van Amsterdamse artiesten, talenten en musea. Merken in het assortiment zijn onder andere Shop Atelje en Atelier des Femmes.

Daarnaast is er een speciale ‘rental area’ geïntroduceerd waar H&M een verhuurservice aanbiedt. Met de verhuurservice kunnen kledingstukken uit voorgaande en huidige H&M-collecties gehuurd worden. Ook is er een ‘repair en remake’ gedeelte waar klanten hun oude kleding kunnen laten repareren of laten vermaken tot iets nieuws.

Het soutterain van de winkels is omgebouwd tot ‘postal service’. Hier staan Budbee lockers waardoor online bestellingen contactloos opgehaald, gepast en eventueel teruggestuurd kunnen worden.

