Blue, Green, Repair en andere 'Fridays': Het alternatief voor Black Friday wordt steeds gevarieerder

Het tegengeluid voor Black Friday begint steeds meer verschillende vormen aan te nemen. De inbox stroomt vol met berichten over Green Friday, maar daar voegen zich inmiddels ook Repair Friday, Blue Friday, Favorite Friday, Swap Friday en No-Fomo Friday bij.

Green Friday bij Xandres

Wellicht de meest bekende term om een tegengeluid voor Black Friday te kiezen is Green Friday. Deze term is dan ook populair dit jaar. Onder deze noemer kunnen veel initiatieven geschaard worden, zoals bijvoorbeeld reparatie.

Zo ook bij het Belgische merk Xandres. Voor het vierde jaar op rij sluit het de winkels én de webshop en herstelt het team van Xandres gratis beschadigde kleding. Hiermee wil het bedrijf juist op de dag van overconsumptie mensen aanmoedigen te koesteren wat ze al hebben en daarvan de levensduur te verlengen. Consumenten konden tussen 4 en 26 november kleding inleveren bij het merk om te laten repareren.

Green Friday bij Xandres. Credits: Xandres

No-Fomo Friday bij Armedangels

Duits merk Armedangels kiest voor een andere aanpak. Met No-Fomo Friday moedigt het consumenten aan goed na te denken voordat ze een aankoop doen. Door middel van ‘online ervaringen’ worden consumenten aangemoedigd even pauze te nemen tot ze overgaan tot aankoop en de items in het winkelwagentje kritisch te bekijken. De ‘online ervaringen’ worden omschreven als pop-up berichten die consumenten te zien krijgen.

"Black Friday is synoniem geworden met impulsaankopen, wat kan leiden tot spijtige aankopen," zegt Nora Chmielewski, Head of Marketing en Communicatie bij Armedangels, in een persbericht. "Onze campagne verschuift het gesprek van 'meer' naar 'betekenisvol.' We willen mensen inspireren om een stap terug te nemen, na te denken of een item echt bij hun waarden past, en aankopen te doen die een blijvende waarde hebben."

Repair Friday bij Veja

Schoenenmerk Veja doet al sinds 2017 niet meer mee aan Black Friday. Het merk bundelt dit jaar de krachten met meerdere bedrijven om in te zetten op reparaties. Veja nodigt mensen uit op het hoofdkantoor van het merk in Parijs om items te laten repararen, van schoenen, tot kleding, meubels, computers en telefoons.

Swap Friday bij Freitag

Nog een merk dat de (online) kassa’s sluit op Black Friday is Freitag. Het merk kiest voor Swap Friday waarbij consumenten naar een winkel kunnen om hun Freitag-item in te ruilen voor een ander. “Er zijn honderden goede redenen om niet deel te nemen aan de Black Friday gekheid. Met de over de top kortinggekte is het een dag die weinig mensen helpt en meer mensen schaadt, zowel sociaal, ecologisch of economisch”, aldus het merk. “Dus zoals voorgaande jaren komt Freitag in actie tegen massa consumptie en zegt het ja tegen een duurzame economie.” Het motto voor Swap Friday is: Have a drink. Bring your own bag. Leave with someone else’s.

Swap Friday bij Freitag. Credits: Freitag

Blue Friday bij JBC

Belgisch merk JBC heeft al vele verschillende variaties op Black Friday bedacht de afgelopen jaren. Zo deed het al Flashback Friday, Warm Friday, en Bring Back Friday om zich af te zetten tegen de overconsumptie van de koopjesfeestdag. In 2024 kiest JBC voor Blue Friday waarbij het aandacht vraagt voor het watergebruik in de mode-industrie.

JBC werkt dit jaar samen met de NGO Join for Water. Voor elk ingeleverde item tijdens het gekende Bring Back-moment van kinderkleding doneert JBC een euro aan de NGO. De opbrengst wordt gebruikt voor het project van Join for Water in Burundi waardoor een gezondheidscentrum toegang krijgt en houdt tot zuiver water.

JBC zet al langer in op het langer gebruiken van items. De actie past dan ook bij wat de mode-industrie heeft leren kennen van het merk de afgelopen jaren. "Onze kleding is gemaakt om lang mee te gaan. Bij JBC geloven we in doorgeefmode: hoe langer kleding gedragen wordt, hoe kleiner de impact op het waterverbruik," aldus Ann Claes, co-CEO van Claes Retail Group.

Favorite Friday bij Livera

Nederlands lingeriemerk Livera kiest voor een duo-aanpak. Het bedrijf viert Black Friday, maar heeft ook de optie voor Favorite Friday. In geselecteerde winkels kunnen consumenten hun favoriete item gratis laten repareren, zoals bijvoorbeeld een bh waar de beugel uitsteekt, een kapotte bikini-sluiting. Dit kan in de winkels in Kampen, Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, de winkel in Hoog Catharijne in Utrecht, de winkel in het centrum van Groningen, Apeldoorn en Zoetermeer. Livera geeft wel aan dat er geen garantie is dat elk item gerepareerd kan worden, ‘maar we doen ons best’.