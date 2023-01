CBS: Inflatie december iets lager dan november 2022

De inflatie in december 2022 was 9,6 procent, dat blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De inflatie ligt iets lager dan in november. Toen was de inflatie 9,9 procent, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

De snelle raming is berekend op basis van (nog) onvolledige brongegevens, meldt het CBS. De inflatie ligt dan wel lager in november, de stijgende cao-lonen winnen het niet van de stijgende consumentenprijzen. Dat voorspelde het CBS al eerder. De cao-lonen zijn in 2022 met 3,2 procent gestegen ten opzichte van 2021. In het laatste kwartaal van 2022 lagen de cao-lonen 3,6 procent hoger dan in dezelfde periode 2021. In de handel stegen de cao-lonen met 3,3 procent.

In 2023 stijgen de lonen verder. Brancheorganisatie INretail maakte gisteren bekend dat het eindbod van eind 2022 voor de cao Retail Non-food is geaccepteerd. De cao bevat twee keer een loonstijging en gaat per 1 januari in. De lonen zullen vanaf dan met 7,26 procent stijgen. Op 1 juli 2023 stijgen de lonen mee met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon omhoog gaat. Het eindbod van de cao werd geaccepteerd door vakbonden CNV Vakmensen, De Unie, AVV en RMU.